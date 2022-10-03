Ломится в подъезд, чтобы оставить пугающие послания: на лже-молочницу жалуются жители дома в Хабаровске

Подъезд с «посланиями» напугал соседей
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Странные случаи стали происходить в хабаровской многоэтажке. На женщину, оставляющую пугающие символы в подъезде дома в Саратовском переулке, пожаловались соседи. В одном из городских пабликов они опубликовали видео, на котором незнакомка пытается войти внутрь, скрывая свое лицо рукой.
- Она представляется соседкой, которую якобы заливают, и просит пройти в квартиру. Если это не работает, то говорит, что она – продавец фермерских продуктов и молока, - рассказал автор публикации.
Граффити
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Как рассказали очевидцы, после ее ухода, в подъезде остаются некие знаки на стенах. Какие именно – не уточняется. Автор сообщил, что обратился в полицию из-за странного поведения женщины.
Дом в Хабаровске
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
ПОСЛАНИЯ ИЗВНЕ
Как оказалось, далеко не все жильцы дома вообще в курсе этой ситуации. Более того, никто из опрошенных ничего об этом не слышал и никаких звонков в домофон не получал.
Граффити
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
- Нет здесь никаких женщин и знаков. Мы никогда ничего подобного не видели, - рассказал «КП» - Хабаровск» житель подъезда.
Другая жительница, посмотрев видео, сообщила, что женщина похожа на их соседку. По словам очевидицы, она странная и известна чудным поведением. Тем не менее, никаких выходок или хулиганства от нее замечено не было.
Изображение дерева
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Кроме того, подъезд «со знаками» оказался вполне чистым. На стенах действительно есть записи и граффити, но никакими странностями они не отличаются. Пройдя до последнего этажа, ничего подозрительнее изображения дерева внутри не оказалось.
РАЗГАДКА ЗАГАДКИ
Так что же происходит в этом месте? Неужели женщина является только избранным, минуя остальных? Разобраться помогли в правоохранительных органах, куда якобы обращались пострадавшие.
- За последние две недели по данному адресу жалоб и заявлений в полицию о нанесении на стены надписей не поступало, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД по Хабаровску.
Чистый подъезд
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Скорее всего, причиной жалобы на неизвестную стала личная неприязнь. Обычно в таких конфликтах кроются старые обиды, которые находят выход во взаимных обвинениях. Конечно, достоверно неизвестно, действительно ли это все неправда. Тем не менее, большинство жильцов и полиция ничего о подобных случаях не слышали.
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