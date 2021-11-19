Дверь, которую по словам мужчины, недоброжелатели облили краской. Фото предоставлено героем публикации

В редакцию «Комсомольской правды - Хабаровск» анонимно обратился мужчина, живущий по соседству с магазином молодежной одежды «Хайп». А.В., как он попросил себя называть, изложил свою версию событий, о которых «Комсомолка» рассказывала ранее.

Напомним, по словам директора магазина, сосед сверху выбрасывал мусор рядом с входом в торговую точку, ломал им рольставни, заливал крыльцо водой и прыгал у себя в квартире по полу.

Со слов А.В., бизнесмен на него наговаривает, да и вообще, именно он начал соседскую войну. Это началось спустя год после открытия торговой точки. С тех пор стороны не могут прийти к согласию.

По словам А.В., все началось с того, что сотрудники магазина молодежной одежды начали громко слушать музыку, в том числе после 22:00. Квартира мужчины находится над торговой точкой.

- До 2018 года все было спокойно, поэтому от меня не было жалоб. Даже если там что-то происходило, то благодаря простому тихому стуку по полу проблема решалась. А потом начались пьяные тусовки до утра и так могло продолжаться круглые сутки – все очень хорошо слышно. Причем, я как-то поговорил с одним из сотрудников магазина, и он сказал мне о том, что колонку специально повесили на потолке, чтобы меня позлить, - рассказал «КП- Хабаровск» А.В.

Все обвинения от директора магазина в свой адрес мужчина считает необоснованными и состава преступлений в них не видит. По его словам, он либо был не при чем, либо защищался. То, что многие случаи записаны на видео, по мнению спикера, ничего не доказывают, так как не видно лица того, кто совершал эти выходки.

- Например, рольставни уже были сломаны ранее, я тут не при чем. Обвинения в том, что я прыгаю по потолку - тоже ложь. Я могу разве что заниматься спортом – поднимаю гантели, но это происходит тихо. Уж точно я там не прыгаю. То, что я лью воду из окна тоже неправда – максимум выливаю кружку воды на подоконник снаружи, чтобы промыть тряпку. Я ведь живу у дороги, очень много пыли летит прямо в квартиру, подоконник приходится мыть часто, - объяснил А.В.

Мужчина категорически опроверг обвинения в том, что он напал на одного из сотрудников магазина с палкой.

- В ноябре этого года один из сотрудников магазина пытался проникнуть в мою квартиру. Он выламывал входную дверь, поэтому мне пришлось вытолкнуть его шваброй. Угроз с применением ножа тоже не было – это обычный ключ, - добавил возмущенный хабаровчанин.

В доказательство своих слов А.В. продемонстрировал журналисту «КП» связку ключей, которую, по его словам, носит с собой каждый день. А вот обвинения от владельца магазина по поводу прогнувшегося потолка А.В. не только опроверг, но и привел свой аргумент. Мужчина заявил, что директор магазина снес несущую стену в помещении, отчего потолок, по его мнению, и прогнулся. В управляющей компании этот факт ему подтвердили, но только на словах, не представив заверенный документ, доказывающий факт перепланировки.

Заляпанное окно. Фото предоставлено героем публикации

- Его сотрудники облили мне дверь краской, заляпывали окно, сожгли звонок. Есть видео, где Максим Сиденков бьет меня. Стоит отметить, что это происходило неоднократно. Я ездил в полицию, протоколировал побои. То, что он называл меня сумасшедшим, - это возмутительная ложь. У меня есть справка о том, что я абсолютно здоров. Я неоднократно спускался в магазин, пытался урегулировать проблему, на что в ответ получал оскорбления и издевки. Я полагаю, они хотят меня выселить, чтобы забрать себе квартиру любыми способами, - заключил А.В.

Мужчина отметил, что в сентябре конфликт, дошел до суда. «По факту причинения телесных повреждений» и разбитое имущество – очки - Максим Сиденков заплатил пять тысяч рублей штрафа по статье «Побои» КоАП РФ. А.В. предоставил в редакцию подтверждающие это документы.

Напомним, ранее сотрудники полиции прокомментировали ситуацию по факту обращений к ним от директора магазина молодежной одежды в Хабаровске. Также силовики опросили обе стороны конфликта и провели проверку.

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