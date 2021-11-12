«Было пять обращений»: полиция рассказала подробности скандала вокруг магазина одежды в Хабаровске

Замусоренное крыльцо. Фото предоставлено героем публикации

Сотрудники полиции прокомментировали ситуацию по факту обращений к ним от директора магазина молодежной одежды в Хабаровске.

Максим Сиденков - владелец торговой точки - ранее сообщал «Комсомолке» о том, что сосед сверху уже три года всячески докучает и мешает ему и его сотрудникам: мусорит на крыльце, ломает рольставни, заливает крыльцо водой и кефиром, прыгает по потолку и так далее. При этом многие факты зафиксированы на фото и видеозаписях.

Кроме того, по словам Максима, докучающий сосед заранее знал, где откроется магазин, кто в нем работает, имена и возраст сотрудников, и их предыдущие места работы, и так далее. Также владелец магазина заявлял, что сосед сверху угрожал, нападал и оскорблял сотрудников торговой точки.

По словам Максима Сиденкова, он множество раз обращался в полицию, но результатов это пока не приносило. В ведомстве дали ответ по поводу обращений с начала текущего года.

- С начала 2021 года в полиции зарегистрировано пять обращений, из них одно от гражданина Сиденкова, остальные от представителей магазина «Хайп». Полицейские опросили как сотрудников торговой точки, так и мужчину, проживающего в квартире над магазином. Решения по итогам проверок направлены в комитет по управлению Железнодорожным районом Хабаровска. Окончательное решение будет принято по статье «Нарушение правил благоустройства поселения, городского округа» Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровску.

Все заявители уведомлены.

Стоит отметить, что редакция «Комсомолки» также обращалась к матери мужчины, проживающего над магазином - женщина от комментариев отказалась.

Напомним, по словам руководства магазина молодежной одежды в Хабаровске, трудовой коллектив торговой точки уже три года терроризирует сосед со второго этажа. Магазин открылся в 2017 году, и целый год все было спокойно. До 2018 года сотрудники даже не знали, что над ними кто-то живет. А затем началась игра «Как достать соседа» в реальной жизни.

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