Как достать соседа: хабаровчанин три года терроризирует магазин одежды

Замусоренное крыльцо. Фото предоставлено героем публикации

Один из магазинов молодежной одежды в Хабаровске уже три года терроризирует сосед со второго этажа. Торговая точка открылась в 2017 году, и целый год все было спокойно. До 2018 года сотрудники даже не знали, что над ними кто-то живет.

А затем началась игра «Как достать соседа» в реальной жизни. По словам руководства магазина, этот мужчина, чем только не занимался.

- Он ломал нам рольставни, зимой заливал крыльцо водой, туда же выливал кефир, забрасывал вход мусором – это длилось бесконечно. Бывало, он мог по несколько часов скакать по полу (по нашему потолку), от чего тот даже прогибался. При этом, когда сосед выходил на улицу, то совершал свои выходки то в маске, то с коробкой на голове – как серийный маньяк какой-то. Выглядело это максимально странно. У нас в магазине стоят видеокамеры, поэтому записей проделок соседа сверху уже предостаточно. Он часто оскорбляет моих сотрудников, однако меня боится, как огня, - рассказал «КП-Хабаровск» Максим Сиденков, директор магазина «Хайп».

Погнутые рольставни. Фото предоставлено героем публикации

Кроме того, по словам Максима, докучающий сосед заранее знал, где откроется магазин, кто в нем работает, имена и возраст сотрудников, и их предыдущие места работы и так далее.

- У меня такое ощущение, будто это стало смыслом его жизни – все про нас знать. Когда он огрызается на моих сотрудников, то делает это по имени. При этом человек может устроиться буквально вчера. Где он берет эту информацию – неизвестно. Удивительно, но он неоднократно вызывал полицию под предлогом того, что мы громко слушаем музыку и мешаем спокойно жить. Последний раз он нападал на одного из наших сотрудников с палкой. Были и угрозы с использованием настоящего ножа. Но стоит нам ему как-то ответить, он сразу пишет заявление в полицию. Поэтому трогать его лишний раз мы не рискуем. Я, как руководитель, запрещаю продавцам вступать с ним в диалог, - добавил директор магазина.

Несколько лет назад Максим опубликовал в соцсетях пост, что круто было бы иметь на первом этаже магазинчик, а на втором жить, как в Китае. Так вот, по словам директора магазина, сосед зацепился за этот пост, считая, что его хотят выселить. Руководство магазина пыталось неоднократно выйти на контакт с этим мужчиной, но результатов это не принесло. По словам Максима, он множество раз обращался в полицию, но пока это не дало результатов.

В полиции «Комсомольской правде» - Хабаровск» пообещали прокомментировать ситуацию позже.