Огонь расползается по утеплителю: пожар в многоэтажке перепугал жителей Хабаровска

Над «многоэтажкой» на Комсомольской улице поднимается дым. Фото: Telegram-канал @reporter.khv Фото: Социальные сети

Многоэтажка загорелась в центре Хабаровска - над зданием клубится дым. Очевидцами пожара стали жители города, которые посчитали, что горит Дом культуры. Информацию они опубликовали в соцсетях.

Сообщение о пожаре поступило в 15:15 часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Горит Дом культуры в центре города, - пишут люди в местных пабликах.

Очевидцами пожара стали жители города. Фото: Telegram-канал @reporter.khv Фото: Социальные сети

Над высотным зданием на Комсомольской улице действительно поднимается дым. Однако здесь пока нет ничего, кроме застекленной бетонной коробки. В будущем тут появятся жилые квартиры.

Горит утеплитель под облицовкой здания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На данный момент известно, что горит утеплитель между бетонными стенами и облицовкой. Площадь пожара пока неизвестна. Здание было пустым, поэтому эвакуация не потребовалась. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 8 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На месте задействовано шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Пожар локализовали в 17:00 часов - спустя один час 45 минут после сообщения о возгорании. Сотрудники МЧС проливают здание.

Очевидцы что горит дом культуры. Фото: Telegram-канал @reporter.khv Фото: Социальные сети

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