Жесточайшие морозы обрушатся на регион на этой неделе Фото: Борис КОКУРИН

Жесточайшие морозы обрушатся на регион на этой неделе. Погода в Хабаровском крае взяла курс на крещенские холода. Местами столбики термометров будут в экстремальном «минусе». Подробнее - в нашем материале.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровском крае на неделю не предвещает ничего хорошего. Самые жестокие морозы будут бить по ночам. Первые пару дней текущей «семдневки» температура будет держаться в районе -28-33 градуса, в горах рухнет до -50 градусов.

С середины недели прогноз в Хабаровском крае будет еще печальнее. Ночные температуры упадут до -30-31 градусов, местами рухнут ниже -50 градусов. Днем столбики термометров покажут неприятные -20-27 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске не менее жесткий. С 16 примерно по 17-18 января ночные температуры будут в районе -30 градусов. А вот с середины недели столбики термометров скатятся до -33 градусов. Бушевать крещенские морозы в городе и в крае будут примерно до 25 января.

- При таких сильных морозах серьезных осадков обычно нет. На данный период на территорию Хабаровского края не будут влиять циклоны. Если осадки и будут, то небольшие, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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