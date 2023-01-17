Ольга Аксюк: Команда должна выработать для себя свой путь движения

Ольга Аксюк, executive коуч, командный коуч, бизнес-тренер, консультант по развитию бизнеса Фото: Сергей ПЯТКОВ

Понятие «бизнес-тренер» давно вошло в наш лексикон, кто-то из слушателей возможно сталкивался с обучением на работе или многочисленных семинарах, которые регулярно проходят и в нашем городе. В прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) говорили о совершенно новом направлении - это формирование команды как результат работы командного коуча - вместе с Ольгой Аксюк - executive коучем, командным коучем, бизнес-тренером, консультантом по развитию бизнеса.

- Бизнес-тренинги и коучинг - это две разные технологии развития людей, в том числе и команд. Потому что есть тренинги по командообразованию. Если смотреть на бизнес-тренинги - это больше обучение, это когда мы даем знания и формируем определенные умения. При том, что это обучающий процесс, который проходит в определенной аудитории, и мы здесь отрабатываем какие-то вещи и иной раз не решаем здесь и сейчас какие-то бизнес-задачи. Если говорить про командный коучинг, это процесс сопровождения команды, где мы решаем именно бизнес-задачи, мы сопровождаем команду в движении к ее значимым целям. Здесь формируются важные компетенции: развитие доверия, эффективные коммуникации, взятие на себя ответственности, формирование лидерских позиций, инициирование, принятие решений. Командный коучинг - это длительный процесс в сопровождении команды, мы обычно ведем 6-8 встреч. Это примерно раз в месяц мы встречаемся на два часа и в процессе формируем вот эти отношения. Те решения, которые команда приняла на сессии, она в течение месяца реализует.

Как сообщила эксперт, бывают быстро растущие бизнесы, и они не успевают навести порядок, выстроить систему. И когда есть команда, которая давала результат, но нет системы, в итоге результат может оставаться на прежнем уровне, либо падает эффективность.

- Есть управленческие команды, которые отвечают за итоговый бизнес-результат. И они постоянные. Есть проектные, которые создаются на определенное время, и там задачи другие стоят. Если в управленческих командах нужно создать те отношения, которые команде помогут наращивать потенциал, развиваться, то в проектных стоит задача сделать быстрый запуск, чтобы они быстро научились между собой договариваться, находили нестандартные решения и давали быстрый результат. Есть функциональные. Это когда за командой закреплена какая-то функция постоянная, и состав команды может меняться, а задача выполняется. Есть команды-экипажи. Это когда задача постоянная, а команда меняется. Важно - готова ли команда вместе принимать решения, работать.

С чего же начинается командный коучинг? Со встречи всех заинтересованных сторон. При том, что это проходит в несколько этапов, когда, например, hr-служба приглашает тебя, и ты снимаешь первый этап бизнес-запроса, затем проходит встреча с лидером команды и с самой командой, потому что командный коучинг можно проводить только тогда, когда команда готова. Командный коучинг - это партнерская позиция, когда я становлюсь партнером команды, это проактивная позиция команды на изменения.

- Я за них ничего делать не буду, я сопровождаю команду, и те решения, которые они принимают, они должны реализовывать в жизнь. Команда должна ответить: хочет ли она со мной работать, готов ли каждый член команды работать? Я также сама принимаю решение, хочу ли я работать с этой командой. Бывает, я беру паузу. Есть команды-вызовы. Особенно это в «красных» организациях, когда там жесткая система управления, и у команды нет свободы и смелости. Это всегда непростая трансформация команды. В зависимости от того, какой будет запрос, подбираются методики диагностики для команды, в зависимости от численности команды. Это может быть и короткий промежуток времени, и длинный. На диагностику уходит около недели. На основе диагностики я делаю презентацию и показываю команде, чтобы участники приняли решение - к этой ли цели они хотят идти. Бывает так, что меняется запрос. И после диагностики команда вырабатывает свой путь движения. Иной раз запрос звучит так: «Сформировать лидерскую позицию в каждом члене команды». Дальше идем в сам процесс сопровождения. Командная сессия - это структурированная беседа, в которой команда ставит результат, и коуч работает в зависимости от того, какими компетенциями обладает команда. Сам этап работы с командой длится 7-8 месяцев. Сессия в среднем от двух часов. В течение этого времени команда о чем-то договаривается. Редко когда мы используем, если команда запросит, какую-то тренинговую технологию. Например, научить безоценочной обратной связи. На протяжении нашей работы мы соизмеряем прогресс по отношению к целям и задачам, которые мы ставили. И оцениваем прогресс в конце - дошли они или нет до результата, и в конце команда разрабатывает план развития без коуча. Дальше коуч как наблюдатель. Навыки передаются команде, и она сама эффективно работает с ними.