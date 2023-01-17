Убежала после семейной драмы: в Магадане 13-летняя девочка всю ночь просидела в подъезде, чтобы не слушать упреки родителей

Школьница захлопнула за собой дверь и не выходила на связь с родителями. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейная ссора в Магадане закончилась побегом девочки-подростка из дома. Школьница захлопнула за собой дверь и не выходила на связь с родителями. Последние от переживания пошли в полицию.

РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Скандал в обычной магаданской семье разразился вечером 14 января. Причины ссоры не раскрываются: сор из избы не выносят. Известно, что родители насели на 13-летнюю девочку, последняя начала агрессивно обороняться, в итоге все разругались друг с другом в пух и прах.

В пылу школьница заявила, что сбежит из дома, и воплотила свою угрозу. Девочка схватила вещи и хлопнула дверью. Домой подросток не вернулся. Обеспокоенные родители сбились с ног в поисках ребенка, и когда все варианты отпали, обратились в полицию. На поиски девочки был ориентирован весь личный состав полиции.

ГОРДАЯ БЕГЛЯНКА

Школьницу смогли отыскать к утру 15 января. Полицейские обнаружили девочку на улице и передали родителям. Со школьницей было все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожало. Всю ночь беглянка просидела в подъезде соседнего дома и под утро вышла на улицу.

- В отношении обоих родителей полицейские составили административные протоколы по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению защите прав и интересов несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Максимальное наказание - штраф от 100 до 500 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Галина Тихонова, педагог-психолог:

- Переходный возраст - сложный период не только для подростков, но и для их родителей. Одно из самых опасных явлений в этом процессе - юношеский максимализм, когда минимальное давление взрослых воспринимается как акт агрессии. Скандал может возникнуть из-за банального замечания, например, по поводу немытой посуды.

В этот период родителям важно выстроить с ребенком диалог и стараться помогать ему разобраться, что к чему. Конечно, необходимо запастись терпением и отбросить установки: «А вот меня воспитывали так-то, и все в моей жизни нормально», или «У меня такого не было». Нужно смотреть и учиться воспринимать своих детей не через призму «каким был я», а как другого человека.

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