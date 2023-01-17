Пропала и не выходит на связь: в Хабаровске ищут 13-летнюю исчезнувшую девочку

Девочку не могут найти уже два дня Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровске исчезла 13-летняя девочка. Диана Скринникова пропала 15 января. В данный момент в городе развернуты масштабные поиски. Полиция и волонтеры совместно пытаются найти школьницу и вернуть домой к родителям.

- К поискам привлечены сотрудники различных подразделений полиции. Сотрудники и волонтеры принимают исчерпывающие меры по розыску ушедшего из дома ребенка, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Последний раз девочку видели недалеко от остановки «Институт культуры», с тех пор о ней никто ничего не слышал. Родные очень переживают и не могут понять, куда делась их дочь.

Рост Дианы 161 сантиметр, у нее худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы и стрижка-каре. В день пропажи она была одета в черный пуховик, черные ботинки, черную вязаную шапку. На плечах был черный рюкзак.

Всех, кто что-то знает об исчезновении школьницы, просят сообщить в добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» по номерам: +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

Тем временем, пока все силы брошены на поиски, в городе не обошлось и без распространения слухов и фейков. В Сети активно распространяются слухи о том, что в связи с пропажей Дианы разыскивают некоего молодого человека. Фотографии и видео парня рассылаются в пабликах, где неизвестные пишут от лица полиции, что ищут молодого человека и пытаются установить его личность. Этот факт «КП» - Хабаровск» опровергли и призвали жителей получать информацию только с официальных ресурсов ведомства.

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