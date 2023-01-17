Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2023 7:59

В 2023 году вопрос расселения аварийного жилья будет решен досрочно

Михаил Дегтярев проверил ход строительства жилья для переселения из аварийного фонда
Богдан СМЫШЛЯЕВ
На улице Аэродромной идет строительство пяти многоквартирных домов

На улице Аэродромной идет строительство пяти многоквартирных домов

Фото: Правительство Хабаровского края

Проблема расселения людей из ветхого и аварийного жилья появилась в Хабаровском крае не вчера и уже успела набить оскомину, как самим жителям, так и тем, кто работает над ее решением. Большую роль в ее устранении, безусловно, играет позиция федеральных властей. Губернатор Михаил Дегтярев за небольшой срок сумел найти убедительные аргументы и добиться увеличения объемов выделенных средств.

Это, в свою очередь, позволило ускорить темпы реализации программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Поэтому глава региона лично отправился убедиться в продуктивности работ на одной из строительных площадок Хабаровска, где на улице Аэродромная идет строительство сразу пяти восьмиэтажных многоквартирных домов, куда в дальнейшем заедут более 300 семей.

Губернатор осмотрел объем работ, уже выполненных подрядной организацией, и пояснил, как программа будет осуществляться далее в текущем году.

- Наша задача – обеспечить достойные условия жизни населения края. Поэтому к вопросу расселения аварийного жилфонда мы подходим комплексно, в том числе, с помощью участия в нацпроекте «Жилье и городская среда». Также действует отдельная программа по расселению бараков по проспекту 60-летия Октября. Всего в этом году долгожданные благоустроенные квартиры получат порядка 3000 наших граждан из Комсомольска-на-Амуре, Бикина, поселка Токи Ванинского района и села Пивань Комсомольского района, - рассказал Михаил Дегтярев.

Что касается объектов по улице Аэродромной, то на трех домах возводится фундамент и ведутся работы по устройству свайного поля. Один дом находится в стадии разработки котлована, а последний из домов уже обретает стены цоколя. Весь комплекс планируется к сдаче до конца 2023 года.

Запуск масштабного расселения бараков стал возможен после подписанного в 2020 году соглашения между краевым правительством и государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Это, в том числе, позволяет с уверенностью заявлять, что до наступления следующего года будут расселены все бараки на проспекте 60-летия Октября.

В целом, при набранном темпе, весь жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года, будет досрочно расселен уже в этом году, что позволит быстрее приступить к реализации следующего этапа, занимаясь расселением жильцов, чьи дома признаны были аварийными уже после 1 января 2017 года.

Более того, один многоквартирный дом на участке, где сейчас идет активное строительство, был сдан еще в 2021 году, благодаря чему бывшие владельцы ветхого жилья заселили 50 квартир уже более года назад. Одну из проживающих там ныне семей навестил и сам глава региона, оценив их нынешние условия проживания.

Интересное