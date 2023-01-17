В 2023 году вопрос расселения аварийного жилья будет решен досрочно

На улице Аэродромной идет строительство пяти многоквартирных домов Фото: Правительство Хабаровского края

Проблема расселения людей из ветхого и аварийного жилья появилась в Хабаровском крае не вчера и уже успела набить оскомину, как самим жителям, так и тем, кто работает над ее решением. Большую роль в ее устранении, безусловно, играет позиция федеральных властей. Губернатор Михаил Дегтярев за небольшой срок сумел найти убедительные аргументы и добиться увеличения объемов выделенных средств.

Это, в свою очередь, позволило ускорить темпы реализации программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Поэтому глава региона лично отправился убедиться в продуктивности работ на одной из строительных площадок Хабаровска, где на улице Аэродромная идет строительство сразу пяти восьмиэтажных многоквартирных домов, куда в дальнейшем заедут более 300 семей.

Губернатор осмотрел объем работ, уже выполненных подрядной организацией, и пояснил, как программа будет осуществляться далее в текущем году.

- Наша задача – обеспечить достойные условия жизни населения края. Поэтому к вопросу расселения аварийного жилфонда мы подходим комплексно, в том числе, с помощью участия в нацпроекте «Жилье и городская среда». Также действует отдельная программа по расселению бараков по проспекту 60-летия Октября. Всего в этом году долгожданные благоустроенные квартиры получат порядка 3000 наших граждан из Комсомольска-на-Амуре, Бикина, поселка Токи Ванинского района и села Пивань Комсомольского района, - рассказал Михаил Дегтярев.

Что касается объектов по улице Аэродромной, то на трех домах возводится фундамент и ведутся работы по устройству свайного поля. Один дом находится в стадии разработки котлована, а последний из домов уже обретает стены цоколя. Весь комплекс планируется к сдаче до конца 2023 года.

Запуск масштабного расселения бараков стал возможен после подписанного в 2020 году соглашения между краевым правительством и государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Это, в том числе, позволяет с уверенностью заявлять, что до наступления следующего года будут расселены все бараки на проспекте 60-летия Октября.

В целом, при набранном темпе, весь жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года, будет досрочно расселен уже в этом году, что позволит быстрее приступить к реализации следующего этапа, занимаясь расселением жильцов, чьи дома признаны были аварийными уже после 1 января 2017 года.

Более того, один многоквартирный дом на участке, где сейчас идет активное строительство, был сдан еще в 2021 году, благодаря чему бывшие владельцы ветхого жилья заселили 50 квартир уже более года назад. Одну из проживающих там ныне семей навестил и сам глава региона, оценив их нынешние условия проживания.