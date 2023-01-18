Погода на Крещение в Хабаровске 19 января 2023 года не подарит ничего хорошего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на Крещение в Хабаровске 19 января 2023 года не подарит ничего хорошего, лишь крепкие морозы. Местами температуры рухнут ниже -50 градусов. И это, как говорят синоптики, еще не кульминация крещенских холодов.

ПРОГНОЗ НА КРЕЩЕНИЕ 19 ЯНВАРЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Погода на Крещение в Хабаровском крае будет с осадками на большей части территории. Самый активный снегопад пройдет на востоке региона. Ветер восточный - северо-восточный 8-13 метров в секунду.

Что касается температур, то они будут на два-три градуса ниже нормы. Прогноз на 19 января в Хабаровском крае говорит о том, что ночью столбики термометров окажутся в пределах -33 -40 градусов. Местами температура упадет ниже -45 градусов, а в горах Аяно-Майского района - до жестких -55 градусов. Теплее всего будет на юге края - около -24 -29 градусов.

Днем погода на Крещение 19 января в Хабаровском крае будет также морозной. На большей части территории ожидается -18 -25 градусов, местами - около -25 -32 градусов. Холоднее всего будет в горах Аяно-Майского района: здесь столбики термометров упадут до -45 градусов. В Бикинском и Вяземском районах - от -10 до -15 градусов.

ПОГОДА НА КРЕЩЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ 19 ЯНВАРЯ

Прогноз на 19 января в Хабаровске обещает ночью погоду без осадков, днем - снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Погода на Крещение в Хабаровске «подарит» морозы: ночью -27 -29 градусов, днем - около -16 -18 градусов.

В этот морозный период Крещение в Хабаровске будет одним из самых теплых дней. Впереди ожидаются более сильные морозы, которые ударят с 21 января. Только в Хабаровске ночные холода будут около -35 -38 градусов, днем столбики термометров покажут -27 -29 градусов. В горах температура воздуха может рухнуть и до -60 градусов. Немного потеплеет в крае только 25 января.

- Погода после Крещения будет на 10-15 градусов ниже нормы. Это обусловлено затоком холодного воздуха из Арктики, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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