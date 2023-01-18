Три дня как в аду: пропавшую девочку из Хабаровска нашли при масштабных поисках

Ребенок пропал недалеко от автобусной остановки. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 января в Хабаровске пропала девочка. Эта новость очень быстро разлетелась по городским пабликам, сообществам и чатам. Перепуганные родители приложили все усилия, чтобы их дочь нашли как можно скорее. К поискам приступили сотрудники различных отделов полиции, а также волонтеры. К облегчению всех жителей, девочку обнаружили днем 18 января живой и здоровой.

- В настоящее время с ней работают представители правоохранительных органов. В процессе дальнейших разбирательств будет установлено, где школьница находилась с момента своего ухода из дома, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Девушку в черном пуховике, черной шапке и с черным рюкзаком искали все неравнодушные жители. Иные помогали делу распространением примет девушки и широкой оглаской. Взаимодействие и сплоченность всех причастных помогли оперативно обнаружить пропавшую.

- Мы ждали вызов на поиски круглыми сутками, все очень хотели помочь. Мы очень рады, что девочку нашли, потому что для поисков детей важны первые двое суток. Счет иногда может идти на часы, и чем больше времени проходит, тем меньше шансов обнаружить человека живым. К счастью, в этот раз ребенок был найден на третий день, и теперь семья сможет жить спокойно. Мы продолжим помогать остальным в поисках пропавших людей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Маргарита Михайлова, волонтер из Хабаровска.

Успех от проделанной работы и радость жителей омрачают странные слухи, которые поползли с момента пропажи девочки. В Сети начали распространять фото и видео некоего молодого человека и подписываться от лица полиции. Неизвестные сообщали, что парень причастен к исчезновению. «КП» - Хабаровск» ранее получила официальное опровержение на этот счет, всю информацию полиция публикует только на своих порталах. Источник в правоохранительных органах объяснил, что парень с фото никак не связан с исчезновением девочки. Сейчас после ее обнаружения неизвестные вновь пытаются связать ее исчезновение с тем молодым человеком. Эта информация также является фейком. Такие слухи нередко появляются в случае резонансных дел и часто оказываются ложными.

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