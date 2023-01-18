Включили печку и ушли: завод бетонных изделий в Биробиджане охватило огнем

Оставленная без присмотра плита стоила заводу целого помещения с оборудованием Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

День за днем люди читают новости о пожарах в жилых помещениях или на предприятиях. Год за годом усиливается контроль за недопущением аварийных ситуаций. Месяц за месяцем сотрудники ставят свои подписи, подтверждая, что ознакомлены с правилами техники безопасности. И тем не менее, неосторожное обращение с предметами, способными привести к крупному пожару, продолжает оставаться причиной, по которой спасатели регулярно отмечаются в новостях.

На этот раз, утром 18 января, сотрудники пожарной части Биробиджана отправились на вызов на завод «Синтез», занимающийся производством бетонных изделий. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что возгорание произошло в помещении дробильной установки. Но к моменту приезда все помещение площадью пять на шесть метров уже было полностью охвачено огнем.

Очевидцы назвали причиной возгорания халатное отношение сотрудников к эксплуатации оборудования.

- Предположительно, пожар возник из-за оставленной рабочими без присмотра плиты в помещении пульта установки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Затопив печь, сотрудники, предположительно, слишком надолго покинули помещение, а после вернуться внутрь уже не представлялось возможным, потому как ни от самой дробильной установки, ни от всего, что находилось в помещении, не осталось ничего.

Два пожарных отделения в составе восьми человек, выехавших на место пожара, смогли оперативно ликвидировать возгорание. В результате происшествия обошлось без пострадавших, рабочая сила в целости и сохранности, но производственные мощности завода по производству бетонных изделий, вероятно, понесли потери.

Несмотря на качественную работу спасательных служб, все же следует внимательнее относиться к собственной жизни, жизням окружающих и не забывать, чем грозит несоблюдение злополучной техники безопасности.