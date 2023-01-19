Аварию планируют устранить до 17:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске 145 объектов на Пятой площадке остались без отопления. Причиной экстренного отключения стала авария на тепломагистрали на территории ТЭЦ-1. Порыв случился 19 января 2023 года, мэрия Хабаровска созвала оперативный штаб по ситуации и ликвидации последствий аварии.

- Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий. Состав штаба: управления ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации, чьи дома попали в зону отключения. Штаб уже приступил к работе в микрорайоне, - сообщил глава города Сергей Кравчук.

В микрорайоне расположены как образовательные учреждения, административные здания, медицинские учреждения и другие социальные объекты, так и большое количество жилых домов. Часть осталась без тепла.

Сейчас в городе управляющие компании, чьи дома попали в зону отключения, находятся в режиме повышенной готовности. Работа уже ведется, в настоящее время специалисты сбрасывают системы отопления в тех домах, где зафиксированы верхние розливы. Как отметил Сергей Кравчук, сброс систем не позволит трубам перемерзнуть.

Специалисты наметили сроки устранения аварии - работы планируют завершить до 17:00. Иных подробностей произошедшего пока нет, глава города держит ситуацию на контроле.

О том, что аварию устранят через несколько часов, заявил и губернатор края Михаил Дегтярев. Он отметил, что к работам приступили профильные министерства региона - министерство энергетики и министерство ЖКХ.