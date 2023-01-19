Варианты защиты рыбопромышленных предприятий Хабаровского края обсудили в ходе круглого стола

Главной темой стал законопроект о втором этапе инвестквот Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Мероприятие собрало представителей власти, предпринимателей, деятелей науки и непосредственно главных лиц рыбной промышленности Хабаровского края.

Безусловно, главной темой, которой была уделена большая часть времени, стала необходимость разработки предложений в проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» в отношении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб.

В декабре 2022 года был принят законопроект по второму этапу инвестквот, сильно ограничивающий предприятия малого и среднего бизнеса в добыче водных биологических ресурсов. Вызвав волну негодования, представители бизнеса, совместно с представителями власти, добились некоторых изменений в утвержденный на данный момент законопроект, однако полное его принятие все еще способно подорвать социально-экономическое положение Хабаровского края и Дальнего Востока в целом.

- Если бы бизнес-сообщество не выражало тревогу по поводу принятия законопроекта, то уже сегодня мы бы имели аукционы, и уже с 2023 года предприятия, которые занимаются крабовым бизнесом, работали бы по новой схеме, что лишило бы их 50 процентов ресурсов, - пояснил Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Масса возмущений бизнес-сообщества законопроектом, который может лишить большую часть предприятий Дальнего Востока рыболовных участков, привела к тому, что законопроект пока так и не дошел до третьего чтения, а был отправлен на доработку. В итоге рабочей группой при Росрыболовстве был опубликован протокол, предложивший сформировать определенные критерии, которые позволят определить добросовестность исполнения предприятиями обязательств по договору пользования рыболовным участком.

Представители власти и бизнеса вместе искали решения по защите интересов региона Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Таким образом, Хабаровский край имеет возможность внести свои предложения, которые в кратчайшие сроки необходимо направить в региональное правительство. В ходе обсуждения неоднократно обращалось внимание на серьезность подхода к разработке предложений, ведь на кону производственные объемы предприятий, рабочие места и жизнь поселков региона.

- Когда мы начинаем защищать интересы отрасли - это всегда интересы конкретных предприятий, работников и территорий. Когда мы выходили с поправками и настаивали на послаблениях для малого и среднего предпринимательства, мы с помощью рыбохозяйственной ассоциации и исполнительных органов власти оперативно предоставляли информацию о социальном вкладе предприятий в территории. Наличие предприятий, где смогут работать люди, которые будут и проживать на той же территории - главная задача в контексте долгосрочных приоритетов дальневосточной политики умножения населения в стратегически значимом регионе. И в момент необходимости консолидации на всех уровнях, на государственном уровне принимается решение, которое никак не защищает региональные интересы и национальные интересы, - заявила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Для дополнительного основательного обсуждения и выработки консолидированных предложений по установлению критериев комитету рыбного хозяйства правительства Хабаровского края было рекомендовано организовать проведение заседания краевого рыбохозяйственного совета.

Второй вопрос круглого стола был посвящен мерам предстоящего регулирования промысла лососей в реке Амур и Амурском лимане в путину в начавшемся году. Как отметил Сергей Рябченко, промышленные предприятия в прошлом году недоловили около 800 тонн кеты. Причина видится специалистам в закрытии Амурского лимана, который ранее никогда не закрывался для добычи рыбы.

Это послужило серьезному снижению производительности ряда предприятий, в числе которых РК «Свободный» в Николаевском районе - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность поселка Озерпах.

Глава Озерпахского сельского поселения Николаевского района Наталья Волкова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Предприятие «Свободный» можно назвать градообразующим. Оно зарегистрировано на нашей территории, благодаря чему в поселение пошли налоги. Так, с 2017 года мы получили сельхозналог в размере 6,4 миллиона рублей при бюджете поселения в 5,5 миллиона рублей. Силами предприятия в поселке были построены рыбоперерабатывающий завод, жилые комплексы, пирс и подъезд к нему. Они же отремонтировали ЛЭП в Озерпахе, - рассказала Наталья Волкова, глава Озерпахского сельского поселения Николаевского района.

Кроме того, ближайшая техника находится в 45 километрах от Озерпаха, что влечет дополнительные финансовые расходы, в то время как рыбоколхоз «Свободный» предоставлял в пользование технику на безвозмездной основе. Но длительный запрет на добычу лосося в Амурском лимане поставит под угрозу дальнейшую жизнь в поселениях.

Поэтому участники круглого стола после всеобщего обсуждения пришли к выводу, что Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края необходимо направить в краевое правительство, а также в филиал ФГБНУ «ВНИРО» свои предложения, где будут обоснованы все преимущества включения Амурского лимана в проект стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае на 2023 год.