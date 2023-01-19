Спасатели с обложки: МЧС Сахалина показало эпичные кадры спусков с вертолета и испытания вызывающей лавины Daisy Bell

Фото с тренировки можно смело отправлять в модные глянцевые издания Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сотрудники МЧС Сахалина провели первую в 2023 году тренировку, фото с которой можно смело отправлять в модные глянцевые издания. От кадров буквально веет смелостью и стойкостью, а суровый зимний пейзаж только усиливает впечатления. Для них это - обычная работа, для нас - повод завороженно понаблюдать за отважными спасателями.

Суровый зимний пейзаж только усиливает впечатления Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

В тренировке участвовали экипаж Ми-8 и спасатели Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Экипаж Ми-8 и спасатели отрабатывали десантирование днем и ночью. Вертолет зависал в воздухе на высотке от 30 до 100 метров, а сотрудники МЧС спускались по вертикальной веревке. Сперва высаживались на лес, затем - на полуразрушенный дом и в завершении дня - на тренировочную башню. Когда стемнело, вертолет со спасателями снова поднялся в воздух.

От кадров буквально веет смелостью и стойкостью Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Вертолет зависал в воздухе на высотке от 30 до 100 метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Тренировка по десантированию была совмещена с испытаниями Daisy Bell, которую десять раз применили в районе аэропорта «Пушистый». Это такая мобильная установка в виде металлического конуса. Предназначена она для вызова лавин с помощью дистанционного подрыва кислородно-водородной смеси. Высокопрочная сталь способна удержать газ до воспламенения и направить взрыв на снежную толщу.

Обычная работа спасателей для нас выглядит чем-то эпичным Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Тренировка по десантированию была совмещена с испытаниями Daisy Bell Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

- В Сахалинской области более 100 лавинных очагов, для их устранения и была приобретена мобильная противолавинная установка Daisy Bell. Она на всем Дальнем Востоке уникальна и имеется в единственном экземпляре (такая есть только на «Розе Хутор» - прим. ред.). Эта тренировка первая в году, на ней отработали взаимодействие экипажа воздушного судна с операторами установки, чтобы при возникновении лавинной опасности все были готовы, – рассказал Антон Алтухов, начальник снеголавинной станции.

Экипаж Ми-8 и спасатели отрабатывали десантирование днем и ночью Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Спасатели высаживались на полуразрушенный дом Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Каждый кадр тренировки - готовая обложка для мужского журнала или реклама одежды для экстремального спорта. Эпичность снимков зашкаливает: здесь и вертолеты, и спуски с разной высоты, и противолавинная малышка Daisy Bell на фоне сахалинской зимы. Фотограф однозначно постарался запечатлеть каждый важный момент тренировки. Это лучше один раз увидеть, чем десять раз описАть.

Сотрудники МЧС спускались по вертикальной веревке Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Фотограф однозначно постарался запечатлеть каждый важный момент тренировки Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Глядя на фото, можно подумать, что это реклама одежды для экстремального спорта Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

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