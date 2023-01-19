Мороз купанию не помеха: как в Хабаровском крае прошло Крещение

Не смотря на сильный холод люди все-же шли к иорданям на омовение Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В Хабаровском крае постепенно начали закрываться организованные иордани, куда приходили окунуться верующие жители. По последней информации регионального ГУ МЧС, никаких серьезных происшествий на местах зафиксировано не было. Спасатели 18 и 19 января дежурили рядом с купелями.

Тысячи жителей края приняли участие в купаниях Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Помимо сотрудников МЧС, на иорданях вахту несли полиция, медики, казаки, волонтеры и инспекторы ГИМС. К настоящему времени к купелям стало приходить меньше народу, однако за два дня иордани посетили тысячи людей. Всего в Хабаровском крае было организовано 22 места для омовения.

В купели окунались мужчины и женщины Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Заблаговременно мы проверили состояние ледового покрова. Организовали стоянку для автомобилей на береговой черте реки, - сказал Яков Митрофанов, государственный инспектор Хабаровского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После омовений люди грелись и пили горячий чай Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Для омовения и набора воды иордани организованы для жителей в 12 муниципальных районах, а также в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. 19 января на Амурскую протоку приехали Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, и Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

Иордани организовали и в парке "Северный" Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Губернатор принял участие в церемонии освящения воды, которую провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, а также поздравил жителей региона с православным праздником.

Жители назвали купель в северном самой живописной Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Спасатели МЧС во время дежурства на озере в Некрасовке Хабаровского района помогли женщине. Ее машина застряла в сугробе, сотрудники МЧС вытащили автомобиль из снега, а затем продолжили нести вахту у иордани.

Спасатели помогли женщине вытащить застрявшую в снегу машину Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Некрасовке тоже была организована купель Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске одним из самых живописных мест, где организовали иордань, оказался парк «Северный». Сюда окунуться в прорубь приезжали люди со всего Хабаровска, а не только из ближайших районов. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина, горожанка, ей захотелось из Южного района приехать именно туда, потому что само место пропитано спокойствием и миром.

- Когда узнала, что в парке «Северном» будут делать иордань, то сразу решила, что окунусь именно там. Это место я очень люблю, здесь невероятно красиво, причем как летом, так и зимой. Эмоции от купания только положительные. Это крутой заряд энергии для тела и для души, мне кажется, те, кто купается, чувствуют некое очищение, - поделилась хабаровчанка.