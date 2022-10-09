Мужчина погиб в аварии с машиной скорой помощи в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшное ДТП произошло в районе имени Лазо поздним вечером в субботу, 8 октября. По информации УГИБДД России по Хабаровскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в 22:50 на 54 километре дороги А-370 «Уссури».

На проезжей части находился мужчина 1986 года рождения. По информации Госавтоинспекции, он был на дороге без цели перехода. В то же время со стороны Владивостока в Хабаровск ехала машина скорой медицинской помощи. Водитель наехал на мужчину.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте, - сообщили в УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Органами предварительного следствия организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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