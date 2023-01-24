Ирина Сысуева: Клиника «Атлас» разрабатывает свои авторские процедуры

Ирина Сысуева - учредитель ООО «Атласмед», главный врач косметологической клиники «Атлас», косметолог, дерматовенеролог, тренер компании Galderma по препаратам Restylane и Sculptra, тренер компании Mastelli по препаратам Plinest Фото: Сергей ПЯТКОВ

После 30 лет, как правило, в организме человека уменьшается выработка некоторых веществ. В итоге уменьшается количество гиалуроновой кислоты, коллагена, меняется структура эластина, межклеточного матрикса. Но современная косметология помогает замедлить эти процессы и выглядеть в любом возрасте достойно, говорит учредитель ООО «Атласмед», главный врач косметологической клиники «Атлас», косметолог, дерматовенеролог, тренер компании Galderma по препаратам Restylane и Sculptra, тренер компании Mastelli по препаратам Plinest Ирина Сысуева. Во время прямого эфира на РАДИО КП эксперт рассказала, что грамотный косметолог, которому доверяет пациент, является проводником в мир красоты. Он подскажет, какие процедуры нужны пациенту, а какие нет.

- Наше дело - направить пациента, дать правильные рекомендации и оградить от неприятных последствий. Многие пациенты, которые обращаются впервые, откладывают визит, потому что боятся последствий. Боятся, что будет заметна рука косметолога, что изменится внешний вид. Но мы сейчас стремимся к тому, чтобы лицо пациента изменилось в лучшую сторону, качество кожи улучшилось, чтобы восстановились пропорции лица. И пациентам, которые приходят к нам, мы честно показываем отзывы, показываем фотографии в социальных сетях. По поводу реабилитации после процедур - конечно, все боятся уколов, синяков и не хотят каких-то страшных отеков, а хотят вести активный образ жизни. Мы с вами современные люди и хотим сразу отправиться после процедуры на встречу, совещание. Современная косметология может нам дать методы без повреждения кожи, которые также подходят мужчинам. Например, процедура SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer lll. В клинике «Атлас» аппарат последнего поколения - минимальная болезненность, максимальный эффект, то есть сразу на процедуре вы получаете результат без повреждения кожи, без каких-то ограничений после, за исключением посещения саун, бань, тепловых процедур. Но на лице следов как таковых мы не замечаем, а эффект сразу есть. Это радует и вас как пациентов, и нас как специалистов.

Как сообщила гостья эфира, в клинке «Атлас» разрабатываются свои авторские процедуры. Например, есть «Атласные губы». Процедура действительно отличается от всех процедур контурной пластики губ, которые есть у нас в городе.

- Например, можно ознакомиться с нашими публикациями, работами. То есть увидеть результат не только после процедуры с отеком, но самое важное - увидеть результат через два-три месяца, даже через год, и что губы выглядят естественно. Что даже с течением времени мы не увидим симптома «усы кота» над губой, когда мы видим филлер, и это выглядит неестественно над контуром губ. «Атласные губы» - это инъекционная процедура, но она комфортная. И получаем мы естественный результат. Губы плоские, не выступают вперед, это не выглядит «уточкой». В пределах вашей красной каймы находится препарат гиалуроновой кислоты, а она есть у нас у всех в организме. Это безопасно, не несет никаких последствий для здоровья. В клинике существуют и другие авторские техники: «Атласный нос» - уменьшение размера носа при помощи инъекций ботулотоксина. При необходимости меняем и форму носа. «Кукольный нос» - безоперационная ринопластика при помощи инъекций гиалуроновой кислоты. «Атласный Full face» - подтяжка всех областей лица и работа с морщинами с помощью инъекций нейропротеина в авторской технике. «Сияние глаз» - заполнение борозд и складок в области орбиты с эффектом осветления области век. «Брызги водопада» - омоложение кистей рук благодаря инъекциям «Скинбустера». Множество других уходовых, аппаратных и инъекционных процедур вы можете найти в клинике «Атлас». Что нужно именно вам, специалисты помогут определить на консультации.