Самые лютые холода наступят в регионе на ближайших выходных Фото: Герман ВОЛКОВ

Погода в Хабаровском крае хоть и морозная, но оказалось, что это еще не все. Самые лютые холода наступят в регионе на ближайших выходных. А за ними придет очаг морозов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Начало более сильных морозов синоптики обещали 20 января, но минувший небольшой циклон спутал все карты. Снег и более теплая воздушная масса отложили наступление жутких холодов на один день. С новой силой стихия ударит по региону в ночь на 20 января.

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что ближайшей ночью температуры понизятся до -30 градусов с последующим обрушением до -35 -36 градусов. В горах еще морознее - до -50 градусов и ниже. После выходных погода в Хабаровском крае окажется во власти очага холода.

- 23, 24 и даже 25 числа будут самые низкие температуры. По прогнозу на данный момент, в этот период на большей части территории края ночные температуры будут около -36 градусов. Днем столбики термометров покажут -26 -27 градусов. Осадков и ветра мы не ожидаем, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске и крае начнет меняться с 25 января. Однако температуры все равно останутся в районе -30 -32 градусов. И так практически до конца следующей недели 23-29 января.

Смена ситуации и потепление в Хабаровске и в крае ожидаются 30-31 января. Ожидается, что ночные температуры поднимутся до -26 градусов, а днем столбики термометров будут показывать -16 градусов.

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