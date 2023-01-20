Александра Меркушева: В Хабаровском крае очень разносторонняя молодежь

103 миллиона рублей пойдут на строительство молодежных центров и проведение масштабных мероприятий Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край должен стать регионом, где каждый будет иметь возможность для самореализации, будь то сфера IT, технические или творческие профессии. Такую задачу поставил губернатор Михаил Дегтярев, который стремится создать в регионе все условия для формирования у молодежи мотивации оставаться жить и работать в родном крае. Так, уже удалось инициировать создание кластера креативных индустрий, на федеральном уровне было пролоббировано строительство нового межвузовского кампуса в Хабаровске.

Дальнейшему раскрытию потенциала молодых людей и решению проблем, мешающих их развитию, также должна помочь федеральная субсидия в размере 103 миллионов рублей, которую Хабаровский край получил в рамках программы «Регион для молодых».

Усилением работы с молодежью займутся не только в Хабаровском крае, но и еще в десятке регионов, потому как задачу руководителям субъектов поставил лично глава государства Владимир Путин. Это значит, что к использованию выделенных средств следует подходить со всей серьезностью, учитывая, что именно сможет помочь повышению качества образования, а также развитию навыков и способностей представителей молодого поколения.

- Хабаровский край - регион поистине молодежный, поэтому получение финансирования на комплексное развитие молодежной политики региона - безумно важное событие. Ведь для каждого дела нужны вспомогательные ресурсы, в том числе и финансовые, и чем их больше, тем ярче и интереснее могут быть проекты, а инициативы будут проработаны более детально. Молодежь в регионе очень разносторонняя, и, учитывая перечень ключевых направлений программы «Регион для молодых», можно точно сказать, что каждый благодаря запланированным мероприятиям сможет найти что-то именно для себя и сформироваться как разносторонняя, инициативная и готовая развивать свой родной край личность, - рассказала Александра Меркушева, председатель исполнительного комитета ХКМОД «Мой край».

Программа «Регион для молодых» направлена на развитие экосистемы молодежной политики страны, позволяя внедрять перечень стандартов и создавать инфраструктуру для молодежи в регионах. Хабаровский край имеет большие планы на 2023 год по развитию молодежи. Так, в столице края появятся краевые молодежные центры, представляющие собой современные общественные пространства для обучения, взаимодействия и воплощения совместных идей. Кроме того, состоится форум «Амур», который, наконец, перерос статус окружного и вошел в перечень всероссийских форумов. Поэтому в этом году площадка готовится принять более тысячи молодых активистов со всей России.