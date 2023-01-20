Мне не нужны ваша одежда и мотоцикл: лютый мороз не остановил мужчину от прогулки по Комсомольску без одежды

Мужчину не остановили ни снег, ни школа с детьми поблизости. Фото: https://t.me/komsomemsk

Климатические условия в Хабаровском крае все еще оставляют желать лучшего, что, безусловно, беспокоит и порой даже пугает население. Школы вносят корректировки в режим работы, а отопительные устройства выходят из строя. Но тем не менее есть люди, которые с достоинством встречают любые вызовы, доказывая, что никакие, даже самые морозные, зимы не способны остановить человека, который идет к цели. И речь здесь даже не о крещенских купальщиках.

В Комсомольске-на-Амуре на видео попал мужчина, прогуливавшийся возле одной из школ по улице Магистральной. Герой ролика выглядел уверенно, демонстрируя бодрость духа в каждом своем шаге. Однако одет он был совсем не по погоде, а точнее - совсем не одет. Продолжая движение босиком по заснеженной улице, любитель единения с природой не кричал от холода и не пытался переходить на бег - сложившаяся ситуация казалась ему полностью удовлетворительной.

Очевидцы также засняли момент, когда голый мужчина вскинул руки вверх и начал взывать к небу - то ли с благодарностью, то ли с негодованием, однако ничто не заставляло его остановиться ни на секунду.

По словам очевидцев, которым довелось быть в непосредственной близости с обнаженным ходоком, мужчина во время своей прогулки успел повздорить с сотрудниками коммунальных служб, которые выразили свое недовольство подобным образом жизни с помощью применения физической силы. Кроме того, на своем пути он также успел врезаться в автобус.

В соцсетях комментаторы выдвигают предположение, что это Терминатор, который должен был спасти человечество, но приземлился не в той стране. Тем не менее остается только догадываться об истинных мотивах молодого и бесстрашного человека.