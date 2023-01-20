«С заказами поможем» - Михаил Дегтярев о поддержке сферы промышленности региона

Михаил Дегтярев осмотрел производственные мощности предприятия Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край можно назвать ядром дальневосточного инженерного кластера, о чем свидетельствуют крупнейшие промышленные предприятия, расположенные именно на территории региона, а также научно-образовательная база достойного качества. Именно на эти сильные стороны сделал ставку в развитии региона губернатор Михаил Дегтярев. Благодаря этому промышленность края продолжает свой рост, несмотря на экономическое давление на страну в виде санкций.

Так, активную деятельность возобновил Дальневосточный авиационный сервисный центр, стоявший без работы в течение полугода. Мощности предприятия в ходе рабочего визита осмотрел глава региона.

- С апреля прошлого года завод простаивал, а теперь у него есть заказы, и мы поможем с тем, чтобы их было еще больше. Обновления требуют несколько вертолетов «Хабаровских авиалиний», как и военная техника, участвующая в специальной военной операции. Видно, что коллектив предприятия готов к работе. И мы ее гарантируем! - заявил Михаил Дегтярев.

Прошлый год был не лучшим для завода, чей профиль - ремонт и техническое обслуживание вертолетной техники, из-за отсутствия необходимых объемов работы. Тогда за дело взялся глава региона, использующий экономическую ситуацию, чтобы подстегнуть развитие промышленности Хабаровского края.

При поддержке краевого правительства Михаилу Дегтяреву удалось посодействовать в заключении предприятием контрактов на капитальный ремонт и обслуживание вертолетов Ми-8. Также уже в этом году авиационный сервисный центр начнет выполнение гособоронзаказа. Сегодня, на фоне санкций и ограничения поставки запчастей, услуги Дальневосточного авиационного сервисного центра будут как никогда востребованы не только военными летчиками, но и гражданской авиацией.

Появление новых заказов требует решения кадрового вопроса, поэтому завод уже занялся работой по привлечению специалистов высокого профиля совместно с профильными министерствами и ведомствами края. Планируется, что кадры будут не только приезжать из других субъектов, но и выращиваться на местах с помощью приглашения студентов.