Пристегнули наручниками и били электрошокером: полицейские в Магадане обвиняются в пытках пьяного задержанного

Двое из наряда и присоединившийся к ним дежурный решили «отрезвить» магаданца. Тематическое фото Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Двое сотрудников наряда отдельной роты ППС полиции и один дежурный обвиняются в превышении должностных полномочий. 20 ноября 2022 года они задержали выпившего мужчину. В отделении полицейские, по версии следствия, применили к нему пытки.

Мужчину задержали на набережной реки Магаданки. По неподтвержденной информации, 42-летний дебошир - полковник полиции в отставке. Вел он себя неподобающе: ругался и цеплялся к людям. Прибывший наряд полиции по-хорошему просил магаданца уйти домой, но тот отправил сотрудников куда подальше.

Полицейские скрутили мужчину и доставили в отделение на улице Ленина, чтобы составить на него «административку». Дебошир продолжал буянить и кричать, что задержали его незаконно. Тогда двое из наряда и присоединившийся к ним дежурный решили «отрезвить» магаданца.

- Мужчину пристегнули наручниками, избили, били электрошокером, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах Колымы.

Сколько длились пытки - неизвестно. В итоге, когда задержанного отпустили, тот написал на полицейских заявление. Уголовное дело было заведено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия, специальных средств, группой лиц, с применением пытки».

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание по статье - от трех до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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