Забирала последнее у пожилых: подозреваемую в вымогательстве денег у пенсионеров задержали в Хабаровске

Девушка понимала, на кого работает. Фото: скриншот с видео.

«Мама, я попал в аварию, я сам в порядке, но по моей вине пострадали другие люди. Они не будут обращаться в полицию, но я должен заплатить…» Схема, напоминающая начало какого-нибудь детективного кино, нашла своих поклонников в Хабаровске. Телефонные мошенники звонят пенсионерам, представляются их внуками и сообщают, что виновны в ДТП, но во избежание ответственности, дело, якобы можно замять за деньги. Перепуганные родственники в панике, начинают собирать деньги и передают не малые суммы мошенникам через курьера. Одного такого курьера и задержали правоохранители в Хабаровске.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску, к мошенничеству оказалась причастна 19-летняя девушка. Она приезжала домой к обманутым пенсионерам и забирала у них деньги. Причем звонки поступали людям не на сотовые телефоны, а на стационарные. Возможно, для пущей убедительности, и чтобы скрыть истинный номер звонившего.

- Ездила по адресам, собирала деньги и закидывала на карту, - говорит девушка на допросе.

На вопрос, осознавала ли она, что совершает противоправные действия, хабаровчанка ответила утвердительно. Деньги она брала исключительно у пенсионеров.

В полиции рассказали, что мошенница нашла объявление с предложением легкого заработка в интернете. Лично с организаторами она не встречалась. Инструктировали ее по телефону.

Все, что получала от пенсионеров, она переводила на счета своих «работодателей», а за свои курьерские услуги имела по 10 процентов от всей суммы. Общая сумма за три таких «дела» составила 450 тысяч рублей.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, в ее отношении завели уголовные дела по статье «Мошенничество». За свои действия девушка может отправиться за решетку на пять лет.

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