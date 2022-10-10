Прогноз погоды в Хабаровском крае не радует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогноз погоды в Хабаровском крае не радует: грядет циклон. Непогода обрушит на регион сильные дожди и ветер. Правда, осадки задержатся ненадолго, но неделя будет подпорчена.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровском крае начнет портится в начале недели. К вечеру понедельника (10 октября) - во вторник (11 октября) в регионе начнутся проливные дожди. К ним присоединится ветер, местами его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. Из-за этого температура воздуха будет не выше +7 градусов.

- Циклон будет продвигаться быстро, по нашим прогнозам ухудшение погоды продлиться около суток. После погода наладится. До конца недели в регионе осадков не ожидается, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, специалист отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Вероятно, хорошая погода продержится в регионе в предстоящие субботу и воскресенье. Прогноз на выходные в Хабаровском крае еще будет уточняться.