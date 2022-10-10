Беспощадная месть за измену: жительница Хабаровского края разослала по селу интимные фото любовницы мужа

Женщина схватила телефон мужа и к своему сожалению нашла в галлерее фотографии разлучницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины страшны в своем коварстве, особенно те, кто жаждет отмщения. Ослепленные злостью дамы могут пойти на многое, не задумываясь о последствиях. Ужасающе красочной иллюстрацией этому стала история из села Богродское, где уязвленная супруга придумала и воплотила план по очернению любовницы мужа.

РОКОВАЯ СВЯЗЬ

Валерия (имя изменено - прим. ред.) нутром чувствовала, что в семье что-то не так. Муж стал меняться, его поведение заставило 34-летнюю женщину насторожиться. Тут еще и слухи поползли: «Неверен тебе любимый».

У Валерии внутри все оборвалось, но она решила докопаться до правды. Женщина схватила телефон мужа и к своему сожалению нашла в галлерее фотографии разлучницы. Да не просто селфи, а достаточно откровенные снимки.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Обманутую женщину охватила буря эмоций, которая в итоге вылилась в невероятную злобу. Валерия во что бы то ни стало решила отомстить вертихвостке. Она распечатала интимные фото любовницы мужа, упаковала их в конверты и попросила знакомого раскидать их по селу.

Валерия жаждала, чтобы откровенные снимки соперницы увидели как можно больше людей. Поэтому она наказала курьеру раскидать конверты по административным учреждениям. Разносчик о содержимом не знал, а за свои услуги получил 500 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Женщина с фотографий быстро узнала о том, что ее интимные снимки облетели все село. Она обратилась в полицию, началось расследование, которое и расставило все по своим местам.

- Уголовное дело заведено по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия». Материалы направлены в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Максимальное наказание - до двух лет колонии.