Погода в Хабаровском крае находится на пике холода Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Хабаровском крае находится на пике холода. Лютые морозы и ледяной ветер только усилили свою мощь. Утром, 23 января, погодные агрегаторы показывали фактические -38 и нечеловеческие -49 градусов по ощущениям. Такая ситуация в регионе сохранится недолго: грядет переломный момент.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Фактическая температура в регионе упала ниже -35 градусов. Погода в Хабаровском крае 21 января рухнула ниже -30 градусов, и это ознаменовало начало жестких холодов. В ближайшие два дня (24 и 25 января) столбики термометров ночью будут показывать -26-38 градусов. Дневные температуры на больше части территории края упадут до -27 градусов.

- 26 числа будет переломный день. В крае немного повысится температурный фон и мы уйдем ближе к -30 градусам. До конца недели - по 29 или по 30 число - столбики термометров будут в пределах -30-32 градуса, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ МОРОЗЫ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске и крае в целом нормализуется к концу января. По предварительным прогнозам, 30-31 числа закончатся 30-градусные морозы. Что касается сильных осадков, то по прогнозу в Хабаровске на неделю, их не ожидается.

Есть вероятность небольшого снега, но она крайне мала. А вот 1 февраля на территорию края может выйти циклон. Прогноз еще будет уточняться.

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