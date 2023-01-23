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Происшествия23 января 2023 8:33

Бесконечность - не предел: неудержимую водительницу в Магадане оштрафовали 161 раз за год

Жительница Магадана за год получила 161 штраф за превышение скорости
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Женщина не оплачивала штрафы, пока не лишилась автомобиля

Женщина не оплачивала штрафы, пока не лишилась автомобиля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современном сегодняшнем мире борьба за равноправие мужчин и женщин идет уже не с такой активностью, как ранее, потому как большие результаты уже были достигнуты. Это, например, касается множества профессий, где человек может работать независимо от половой принадлежности, а также вождения транспортного средства, где шутки про обезьян с гранатой давно поросли бородой.

Однако то ли из-за неосторожности, то ли из-за стремления делать по максимуму то, что получается, жительница Магадана стала абсолютно недосягаемой по не самому любимому среди автолюбителей показателю.

В прошлом году 26-летняя магаданка, передвигаясь на своем «Субару Легаси», получила штраф от сотрудников ГИБДД, вынесенный за превышение скорости на дороге. Исполнительный документ о взыскании штрафа был передан в УФССП по Магаданской области, но оплачивать штраф водительница не торопилась. Вместо этого девушка, предположительно, решила разломать судебную систему изнутри, продолжая регулярно нарушать правила дорожного движения - чтобы у ведомств попросту закончились бумага и сотрудники, которые едва поспевали фиксировать правонарушения.

Таким образом, всего за несколько месяцев в адрес жительницы Магадана был направлен 161 исполнительный документ о взыскании административных штрафов. Абсолютно все нарушения девушка получила за превышение скорости, большинство из которых - за превышение установленной скорости на величину от 20 до 40 километров в час. В общей сложности сумма неоплаченных штрафов достигла 83 тысяч рублей.

- Девушка не оплатила имеющиеся штрафы в установленные для добровольной оплаты сроки, поэтому исполнительные документы поступили в Магаданское городское отделение судебных приставов №1 для принудительного взыскания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Магаданской области.

Не дождавшись оплаты, приставы оставили нарушительницу без средства, с помощью которого совершались эти нарушения, арестовав у должницы автомобиль 2002 года выпуска.

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