Бесконечность - не предел: неудержимую водительницу в Магадане оштрафовали 161 раз за год

Женщина не оплачивала штрафы, пока не лишилась автомобиля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современном сегодняшнем мире борьба за равноправие мужчин и женщин идет уже не с такой активностью, как ранее, потому как большие результаты уже были достигнуты. Это, например, касается множества профессий, где человек может работать независимо от половой принадлежности, а также вождения транспортного средства, где шутки про обезьян с гранатой давно поросли бородой.

Однако то ли из-за неосторожности, то ли из-за стремления делать по максимуму то, что получается, жительница Магадана стала абсолютно недосягаемой по не самому любимому среди автолюбителей показателю.

В прошлом году 26-летняя магаданка, передвигаясь на своем «Субару Легаси», получила штраф от сотрудников ГИБДД, вынесенный за превышение скорости на дороге. Исполнительный документ о взыскании штрафа был передан в УФССП по Магаданской области, но оплачивать штраф водительница не торопилась. Вместо этого девушка, предположительно, решила разломать судебную систему изнутри, продолжая регулярно нарушать правила дорожного движения - чтобы у ведомств попросту закончились бумага и сотрудники, которые едва поспевали фиксировать правонарушения.

Таким образом, всего за несколько месяцев в адрес жительницы Магадана был направлен 161 исполнительный документ о взыскании административных штрафов. Абсолютно все нарушения девушка получила за превышение скорости, большинство из которых - за превышение установленной скорости на величину от 20 до 40 километров в час. В общей сложности сумма неоплаченных штрафов достигла 83 тысяч рублей.

- Девушка не оплатила имеющиеся штрафы в установленные для добровольной оплаты сроки, поэтому исполнительные документы поступили в Магаданское городское отделение судебных приставов №1 для принудительного взыскания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Магаданской области.

Не дождавшись оплаты, приставы оставили нарушительницу без средства, с помощью которого совершались эти нарушения, арестовав у должницы автомобиль 2002 года выпуска.