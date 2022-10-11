«Спасите меня! Моя лодка утонула»: рыбак из Биробиджана два часа держался за корни дерева в холодной реке

В Еврейской автономии 11 октября вытащили из реки рыбака, который потерпел крушение на лодке Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии 11 октября вытащили из реки рыбака, который потерпел крушение на лодке. Пенсионер едва не утонул вслед за своим судном, но рядом оказалось спасительное дерево. Несколько часов мужчина держался за него в ожидании помощи.

ДОЛГАЯ НОЧЬ

- Помогите, спасите меня! Я держусь за дерево! Моя лодка утонула! – встревоженно сообщил в службу спасения мужской голос.

Биробиджанец Виктор (имя изменено - прим. ред.) вышел на резиновой лодке из поселка Трек. 60-летний мужчина держал путь по реке Бира в областной центр - ему предстояло преодолеть около 30 километров. Пока пенсионер мчал, наступила ночь, но прерывать путешествие Виктор не собирался.

А зря: в 20 километрах от Биробиджана что-то пошло не так. Рыбак не справился с управлением и лодка пошла ко дну. Пенсионера закрутило течением, на удачу рядом росло дерево. Мужчина смог зацепиться за корни и вызвать помощь. Благо телефон он хранил в полиэтиленовом пакете.

Пенсионер едва не утонул вслед за своим судном, Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

ЗАМЕРЗШИЙ, БЕЗ БОТИНОК

На помощь «биробиджанскому Робинзону» направились спасатели Иван Егин и Андрей Квашулько. Последний двинулся к Виктору на лодке. Пенсионера удалось найти по свету его фонарика.

- Спасатель приблизился к торчащему из воды дереву, кинул веревку мужчине. Держась за корни, чтобы не унесло течением, он помог человеку перебраться к нему в плавсредство. Пенсионер дрожал от холода, одежда промокла, обуви у него не было, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, официальный представитель главка МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Спасательная операция заняла около двух часов - около шести часов утра пенсионера доставили до дома. Угрозы жизни и здоровью рыбаку нет.