Взрывы, зависимость и новая болезнь: психиатр из Хабаровска рассказал о пагубном влиянии вейпов

"Электронки" пагубно влияют на легкие и могут взрываться в руках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Хабаровска все чаще стали замечать на улицах так называемых «парящих» молодых парней и девушек. В погоне за модой молодежь покупает электронные сигареты и буквально подсаживается на них. Еще несколько лет назад вейпов вовсе не существовало, а уже сегодня из-за этих устройств появилось новое заболевание - эвали, или, иначе, болезнь вейперов. О пагубном влиянии вейпов на здоровье в эфире РАДИО КП (88,3 FM) рассказал Игорь Крюковский, психиатр-нарколог, психотерапевт хабаровской краевой клинической психиатрической больницы.

Врач отметил, что изначально бытовало мнение, будто вейпы способны помочь избавиться от зависимости курить обычные сигареты, однако на практике все оказалось вовсе не так.

- Многие думают, что вейпы - это своего рода безопасный способ отказаться от курения и уменьшить тот процент табачных смол и канцерогенных веществ, которые курильщик вдыхает вместе с табачным дымом. Тот, кто «парит», практически лишен возможности вдыхать вот эти табачные смолы, а вдыхает исключительно только пар, который содержит в себе полипропилен и глицерин, никотин и ароматические отдушки. До поры до времени казалось, что это безопаснее обычных сигарет, но это не так, - говорит Игорь Крюковский.

Болезнь вейперов

Американская кардиологическая ассоциация провела ряд исследований влияния вейпа на здоровье. Исследованию подверглись молодые люди от 21 до 25 лет, в списке были те, кто «парит», курит обычные сигареты и те, кто вообще не курит и не «парит».

Как выяснилось, качественных отличий в плане заболеваемости органов сердечно-сосудистой системы у тех, кто курит вейп или обычные сигареты, не обнаружено. Это значит, что и сигареты, и «электронки» одинаково вредны. Те же, кто вообще не курит, болеют намного реже.

- У тех, кто предпочитал электронные сигареты, врачи отмечали заметные повреждения сердечных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки. Появилась новая болезнь, связанная с курением вейпов, называется она эвали - заболевание сердечно-сосудистой системы, вызванное хроническим употреблением электронных сигарет, - поясняет врач.

Легкие как при ковиде

Эта новая болезнь может быть смертельной. По клинической картине она напоминает ковидную пневмонию - легкие на СКТ и снимках напоминают матовое стекло. Легкие должны насыщать кровь кислородом, а вдыхание пара приводит к нарушению их структуры, соответственно, нарушается и подача кислорода. Отсюда и вытекает гипоксия, а вместе с тем одышка и другие побочные симптомы.

«Электронки» могут взрываться

Игорь Крюковский рассказал, что в некоторых случаях вейпы могут взорваться прямо во время употребления. Такой случай уже был зафиксирован в России - устройство взорвалось, и подросток получил ожог верхних дыхательных путей и лица. Более того, некоторые молодые люди начинают экспериментировать и добавлять в жидкость непонятные вещества, чтобы усилить или изменить эффект. Это опасно для жизни, потому что неизвестно, как при нагревании могут среагировать соединения.

Некоторым вейпы действительно помогают избавиться от зависимости курить сигареты. Только вот вред и от одного, и от другого по итогу значительный. При нагревании содержащиеся в вейпах вещества - глицерин и пропиленгликоль выделяют формальдегид, который является самым настоящим ядом.

Кроме того, никотиновая зависимость сродни зависимости героиновой. Избавиться от нее трудно, только около семи процентов курильщиков справляются с ней самостоятельно и бросают курить. Стоит понимать, что курение вредит здоровью. А вейпы, как и обычные сигареты, содержат химически чистый никотин, поэтому и зависимость они вызывают не меньшую.