Михаил Кондеев: Правильная постановка имплантата - залог хорошего приживления зуба

Михаил Кондеев - врач стоматолог-хирург-имплантолог стоматологического центра «МедстоМ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

С детства нам твердят о необходимости правильно чистить зубы, выбирать средства гигиены. Очевидно, что не все к этим требованиям прислушиваются, в итоге те, кто пренебрегал, начинают бегать по врачам и пытаться восстановить зубы. К слову, потеря даже одного не так безобидна, как может показаться. Помимо эстетического дискомфорта меняются черты лица, нарушаются жевательная функция, пищеварение. Сегодня эти вопросы помогает решать имплантология, которая действительно получила большое развитие. Об этом и не только говорили сегодня в прямом эфире на РАДИО КП (88,3 FM) c Михаилом Кондеевым - врачом стоматологом-хирургом-имплантологом стоматологического центра «МедстоМ».

- В нашем центре оказывают все виды стоматологических услуг, в том числе имплантацию. Чтобы получить, скажем так, новый зуб, необходимо пройти три этапа. Сначала нужно вживить имплантат непосредственно в область удаленного и отсутствующего зуба, выждать три месяца. Затем подготовить десну для подготовки самого зуба на этот имплантат, это занимает от трех до четырех недель, и поставить коронку в этот имплантат. В принципе, вот вся технология восстановления зуба. Все имплантаты в наше время изготовлены из титана, это биосовместимый материал, который организм не воспринимает как чужеродный, и если имплантат поставлен по всем критериям, правилам и протоколам, то с приживлением проблем не возникает. Максимум два процента не прижившихся имплантов существует по всему миру. Приживление имплантата можно отследить от его постановки до самого конца. То есть на всем этом периоде трехмесячном, если вдруг возникают какие-то вопросы к приживлению, то принимаются меры.

Эксперт рассказал, что когда идет стандартное протезирование, то рядом стоящие зубы обтачивают, а зачастую еще депульпируют, убирают нервы, чтобы они потом не болели. На примере с имплантатом, специалисты работают только с той областью, где отсутствует зуб, соответственно, оставляя рядом стоящие зубы в целом и невредимом состоянии.

- Мы стараемся не ставить имплантаты людям до 21 года, потому что до этого периода происходит рост лицевого скелета. Если брать максимальный возраст постановки имплантата, то здесь все зависит от самого пациента - готов ли он пройти в более старшем возрасте все эти процедуры по вживлению имплантатов. По заболеваниям есть ограничения. В основном это хронические заболевания. Например, сахарный диабет, но опять же, все индивидуально. До некоторых цифр мы можем поставить имплантаты, наблюдать, просто чуть дольше они приживаются. Онкологические заболевания - это основное, заболевания крови.