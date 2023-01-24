Юрий Трутнев поддержал инициативу Михаила Дегтярева о строительстве арендного жилья в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев представил доклад о социально-экономическом развитии Хабаровского края. Фото: Пресс-служба Трутнева Ю.П.

Вопрос социально-экономического развития Дальнего Востока по итогам прошлого года и дальнейшие перспективы в этом направлении обсудили главы субъектов в ходе совещания под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

2022 год стал вызовом для властей Хабаровского края. Однако благодаря слаженной работе правительства даже на фоне беспрецедентного экономического давления удалось добиться претворения в жизнь выигрышной стратегии, о результатах которой губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в ходе своего доклада.

- Даже во время проведения специальной военной операции экономический блок Хабаровского края и всего ДФО не только выстоял, но и продемонстрировал рост. Сейчас Дальний Восток становится настоящим локомотивом российской экономики, куда направляется большой объем ресурсов, где увеличиваются транспортные потоки, и повышается деловая активность, - заявил Михаил Дегтярев.

Среди отраслей, где положительная динамика наблюдается ярче всего, судостроение, обработка древесины и рыбопереработка. Новые условия также еще сильнее раскрывают промышленный потенциал региона в области авиастроения. Так, Вооруженные силы России уже получили партию СУ-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. Кроме того, в скором времени на поток будут поставлены полностью отечественные суперджеты SSJ-New. Сейчас фюзеляж самолета проходит испытания, после чего, по условиям заключенного соглашения, начнется строительство 89 суперджетов для «Аэрофлота».

Наличие крупных заказов краевых предприятий военно-промышленного комплекса предполагает увеличение в регионе количества рабочей силы, что максимально коррелирует с одной из первостепенных задач Дальнего Востока по увеличению численности населения. Поэтому губернатор выступил с инициативой о строительстве арендного жилья для работников ВПК при поддержке госкорпорации «ДОМ.рф».

- Наш край - промышленно развитый регион, на заводах и предприятиях которого сегодня есть 710 вакансий. То есть именно столько семей могли бы заехать в новые квартиры, если бы они были предложены государством в рамках аренды. Вместе с тем почти 1000 семей сотрудников ВПК нуждаются в улучшении жилищных условий. Таким образом, 1700 семей - емкость программы только в Хабаровском крае, - пояснил Михаил Дегтярев.

Предложение главы Хабаровского края было поддержано вице-премьером Юрием Трутневым, который поручил региону основательно проработать вопрос с Минвостокразвития России.

Итоги совещания вновь показали прежний серьезный лоббистский потенциал губернатора на федеральном уровне. Если ранее федеральные средства, направленные в край, не в полной мере эффективно осваивались, а возводимые с их помощью объекты рисковали превратиться в долгострои, то с началом работы в регионе Михаила Дегтярева за каждой стройкой налажен жесткий контроль, закреплены ответственные, разработаны прозрачные дорожные карты. Теперь сформированное позитивное отношение позволяет строить значительную часть объектов при большой поддержке федеральных средств.

Особенно губернатор отметил итоги реализации национальных проектов, в рамках которых на территории края исполняются 46 региональных программ на общую сумму в 23 миллиарда рублей. С помощью выделенных средств в Хабаровский край поставлены 26 автомобилей для медицинских организаций и более 250 единиц нового оборудования. Кроме того, в сельские школы внедрены 23 «Точки роста», а по всему краю благоустроены 93 общественные территории.