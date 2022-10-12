Говорил о сексе и просил откровенные фото: житель Магадана вел интимную переписку со школьницами

37-летний мужчина развращал несовершеннолетних девочек Фото: Иван ВИСЛОВ

Магаданца будут судить за ужасающие действия, которые он совершал на протяжении трех лет. 37-летний Валентин (имя изменено - прим. ред.) развращал несовершеннолетних девочек. Мужчина находил их в соцсетях и «разводил» на откровенные разговоры и фотографии.

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Валентин начал общаться с девочками в 2019 году. Мужчина знакомился со школьницами, втирался к ним в доверие и заводил пошлые разговоры на сексуальные темы. В процессе откровенной переписки магаданец просил у девочек прислать ему интимные фото. В некоторых случаях откровенные снимки он получал.

Жертвами Валентина становились школьницы 13 и 12 лет. Возраст девочек магаданца не смущал, наоборот, именно таких он и искал. Подобными переписками, по версии следствия, мужчина удовлетворял свои половые потребности вплоть до 2022 года. В физический контакт с детьми общение не вылилось.

ОФИЦИАЛЬНО

Как вопиющее ЧП вскрылось - история умалчивает. Известно лишь, что о переписках узнали оперативники полиции. Мужчину задержали, на его телефоне нашли те самые развратные сообщения и ню-фотографии.

Уголовное дело заведено по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия, в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Валентина отправили в СИЗО.

- В ходе следствия по уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, осуществлены выемки и осмотры электронных носителей информации, допросы лиц, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Следствием собран достаточный объем доказательств, объективно подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Уголовное дело направлено в суд. Магаданцу грозит внушительный срок - до 20 лет колонии.