Сергей Кравчук: «Музыкальные фестивали между Россией и Китаем помогают узнать культуры и традиции народов»

Подготовка к фестивалю проходила в течение полугода Фото: Администрация Хабаровска

После полугодичной подготовки состоялся международный фестиваль по хоровому пению. За международность отвечали творческие коллективы Хабаровска и китайского Фуюаня. А главная особенность фестиваля заключалась в его формате – мероприятие прошло в режиме онлайн.

За выступлениями в также в режиме ВКС наблюдали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и секретарь Горкома коммунистической партии Китая города Фуюань Хэ Дахай. Глава краевой столицы отметил безусловную важность подобных событий в укреплении международных отношений.

- Современная молодежь очень талантливая и энергичная, обладает огромным потенциалом для реализации самых перспективных идей на благо народов наших стран. Музыкальный фестиваль является платформой для знакомства с культурой и традициями России и Китая, а также способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Желаю им ярких эмоций и успешных выступлений! – заявил Сергей Кравчук.

Представители хабаровской детской музыкальной школы №1 исполнили знаменитые композиции: «Крылатые качели», «Солнечный круг» и «Катюшу». В последней песне дети решили отдать дань уважения коллегам и исполнили один из куплетов на китайском языке. В ответ, китайские хористы отметились исполнением российской «Прекрасное далеко».

- Фуюань и Хабаровск, являясь дружественными городами, имеют долгую историю обменов и глубоко укоренившуюся дружбу. В последние годы, благодаря экономическим, торговым и культурным обменам, стороны провели ряд значимых мероприятий в области культуры и спорта, - рассказал Хэ Дахай.