Dior против продавщицы из глубинки: французский модный дом судится с жительницей Биробиджана

Менеджмент бренда решил, что упустил выгоду и оценил ущерб в 200 евро Фото: Иван МАКЕЕВ

Что может связывать Dior и далекий Биробиджан? Обыватель скажет про шикарные костюмы местных чиновников или роскошные сумочки модниц, и будет неправ. Это слишком просто. Точкой соприкосновения всемирно известного модного дома со столицей ЕАО стала продавщица Ольга.

КУТЮР ЗА 4600

Ольга работает в одной из торговых точек Биробиджанского ЦУМа, продает чемоданы, аксессуары, бижутерию и дамские сумки. Все шло хорошо до 2018 года, пока женщина не попала под прицел полиции. В июле в салон наведался инспектор, который среди обширного ассортимента нашел сумку с логотипом Dior, стоимостью 4600 рублей. Такому подарку от люксового бренда обрадовались бы все модницы мира. Только вот сумочка была неоригинальной.

За фейковый Dior полицейский завел «административку» по статье «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака…». Ольгу обязали выплатить штраф в 5000 рублей (целая «брендовая» сумочка!), что она и сделала. Казалось, на этом все, но история дошла до самого модного дома Christian Dior Couture S.A.

Dior подал в суд на бедную продавщицу. Мол, разрешение на использование товарного знака мы не давали. Менеджмент бренда решил, что упустил выгоду и оценил ущерб в 2000 евро - 146 тысяч рублей по курсу на тот момент. Модный дом основывался на стоимости своих оригинальных сумочек. Ольга опешила и с иском не согласилась.

УПОРНАЯ ТЯЖБА

Дальше началась четырехлетняя вереница судов-апелляций-кассаций. Сперва иск Dior был удовлетворен, затем Ольга смогла оспорить это решение. Но модный дом сумел перетянуть одеяло на себя в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до российского Верховного суда.

- Сумка производства КНР по цене 4 600 рублей продана не была, аналогов среди оригинальной продукции не имеет. Помимо этого, торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные аналогичные товары компании не имеется, - говорится в определении Верховного суда РФ.

Решение о выплате штрафа было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. «КП» - Хабаровск» следит, чем закончится противостояние Dior и продавщицы из глубинки.