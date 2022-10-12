«Сгорю на ваших глазах, если не закроете дело»: житель Колымы едва не поджег себя в кабинете следователя

Мужчина облил ацетоном себя, кабинет и поставил следователю ультиматум Фото: Олег ЗОЛОТО

Игорь (имя изменено - прим. ред.) высказал свое «фи» Следственному комитету Колымы сомнительным и опасным способом. Мужчина долго нарушал приговор суда, считая, что все сойдет ему с рук. Но когда колымчанин стал фигурантом уголовного дела, решил пойти ва-банк.

ЛОЖНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

В 2021 году 36-летний Игорь был осужден за угрозу убийством. Приговор был довольно мягким - обязательные работы. Но исполнять решение суда колымчанин не торопился. Он считал, что про него забыли и искать не будут. Но не тут-то было.

В дверь Игоря в ноябре того же года постучал инспектор Федеральной службы исполнения наказания. Он поинтересовался, почему осужденный нарушает возложенные на него обязательства и не работает. Колымчанин разозлился, схватил инспектора за форму, толкнул и отправил на русском матерном куда подальше.

Реакция последовала молниеносная - в отношении Игоря завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нередко такие разбирательства заканчиваются штрафом или условным сроком лишения свободы. Но колымчанин решать вопрос мирным путем не хотел.

УЛЬТМАТУМ

В январе 2022-го взбешенный Игорь ворвался в кабинет следователя. Мужчина ругался и негодовал: «Я ни в чем не виноват! За что завели уголовное дело?!». Крики желаемого результата для колымчанина не принесли, и тогда он решил сыграть финальный аккорд.

В руках Игоря появилась бутылка с ацетоном. Мужчина облил жидкостью себя, кабинет и поставил ультиматум: «Либо закрываете дело, либо я поджигаю». В качестве аргумента достал зажигалку. Следователь пытался успокоить и вразумить нервного колымчанина, но тот уже ничего не слышал.

ОФИЦИАЛЬНО

От неразумных действий Игоря уберег подоспевший наряд полиции. Оперативники скрутили мужчину, позже к списку обвинений добавилось новое, по статье «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела».

- Приговором суда за совершение двух преступлений осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 10 месяцев с удержанием десяти процентов заработка в доход государства, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.