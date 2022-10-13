Михаил Дегтярев: «Новый скалодром будет принимать всероссийские и международные соревнования в Хабаровске»

Хабаровский край получил еще один современный спортивный объект Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Хабаровский край продолжает делать шаги по развитию спорта и молодежи в регионе. Так, накануне, край пополнился еще одним объектом спортивной инфраструктуры – в Хабаровске в арене «Ерофей» состоялось открытие современного скалодрома.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор края Михаил Дегтярев, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и краевой министр спорта Дмитрий Чикунов, которые перерезали ленту и, непосредственно, ввели в эксплуатацию новый спортивный комплекс.

Торжественное перерезание ленты прошло в стенах арены «Ерофей» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сегодня более 500 спортсменов активно развивают свои навыки в скалолазании при поддержке квалифицированных тренеров. Губернатор отметил, что новый комплекс и дальнейшая работа в этом направлении привлечет еще больше людей в спорт, который набирает популярность.

В крае скалолазанием занимаются более 500 спортсменов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- В ближайших планах – открыть отделение краевой спортивной школы для 200 детей, где будут преподаваться сразу несколько дисциплин скалолазания. И еще одно мое поручение профильному ведомству – активно включиться в работу по организации на новом скалодроме соревнований всероссийского и международного уровней! – обратился глава региона к министру спорта.

Почетные гости осматривают состояние объекта Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Новый спортивный объект включает в себя два обособленных сектора, где одновременно найдется место для тренировок 180 спортсменов. Михаил Дегтярев выразил благодарность за содействие в появлении скалодрома Фонд поддержки олимпийцев и Игоря Левитина - председателя президиума Попечительского Совета этого фонда, который с 2005 года оказывает поддержку развитию спорта в регионах.

- Скалолазание стало олимпийским видом спорта. И в Хабаровске мы открываем уже седьмой по счету скалодром! Поздравляю всех хабаровчан с таким значимым событием в спортивной жизни не только вашего города, но и всей России! – сказал Игорь Левитин.

Новый объект сможет вмещать одновременно 180 спортсменов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В свою очередь, Дмитрий Чикунов отметил, что появление подобного комплекса очень значимо в свете укрепления партнерства России с азиатскими странами. А соглашения с Китаем, Индонезией и Казахстаном в будущем могут привести к проведению международных чемпионатов именно на территории Хабаровского края.

Скалодром получил жизнь при содействии Фонда поддержки олимпийцев Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

2022 год можно считать прорывным в вопросе развития скалолазания в Хабаровском крае. Летом самый большой в России скалодром также был введен в эксплуатацию в Комсомольске-на-Амуре.