Почти 900 миллионов рублей выделено Хабаровскому краю на ЖКХ

Обновление коммунальной инфраструктуры приведет к повышению качества услуг по теплоснабжению Фото: Правительство Хабаровского края

Благодаря особым отношениям между губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и Президентом России Владимиром Путиным, регион остается в особом фокусе внимания Москвы на протяжении последних лет. Глава государства продолжает поддерживать инициативы Михаил Дегтярева, что дает больше возможностей для маневра в отстаивании на федеральном уровне интересов региона, его жителей и предприятий.

Поэтому на 2023-2024 годы Хабаровский край получит 838 миллионов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры, о чем сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Президент подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке, квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой Строительство и ремонт инфраструктуры сетей - это, конечно, огромная работа, поэтому необходимо помочь как можно большему числу регионов подключиться к выполнению президентской инициативы, - отметил премьер-министр.

Хабаровский край стал одним из двух регионов Дальнего Востока, получившим федеральные средства. Выделенная сумма будет распределена на два года. Таким образом, в этом году край получит 193,4 миллиона рублей, а в следующем – 644,6 миллионов рублей.

Как пояснили в краевом министерстве ЖКХ, обновление коммунальной инфраструктуры планируется осуществить в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обязательным условием получения федеральных средств было финансовое содействие со стороны субъектов, поэтому с учетом краевого дополнительного финансирования, общая сумма на реализацию мероприятий выросла до 1,4 миллиарда рублей.

- Это очень актуальная и своевременная мера, которая позволит снизить аварийность и теплопотери в сетях, а также уменьшить их износ. Мероприятия приведут к повышению качества услуг по теплоснабжению и в будущем помогут сдержать рост тарифов для населения, - уточнили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Согласно региональной программе, обновление затронет около 66 километров инженерных сетей. Кроме того, в планах – реконструкция сетей водоснабжения в поселке Солнечный и селе Монгохто, а также сети теплоснабжения в жилмассиве Бяудэ поселка Майский и в Высокогорном городском поселении. В Советской Гавани сети водоотведения пройдут модернизацию, а в одном из частных секторов Хабаровска начнется возведение новой водопроводной сети.

Проекту региональной программы осталось лишь пройти процедуру согласования в краевом правительстве, после чего можно будет приступать к работам по обновлению инфраструктуры.