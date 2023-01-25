Михаил Дегтярев обсудил развитие Хабаровского края с председателем Совета Федерации

Рабочая встреча была посвящена социально-экономическому развитию региона. Фото: Пресс-служба совета Федерации

Ни одна поездка губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Москву не обходится без продуктивных встреч на высшем уровне с первыми лицами государства. Так, во время очередного визита в столицу губернатор провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Главной темой обсуждения стало социально-экономическое положение дальневосточного региона и перспективы его дальнейшего развития. Михаил Дегтярев сообщил, что прошлый год признан успешным с точки зрения экономических показателей. Промышленное производство продолжило свой рост, в результате чего валовой региональный продукт с 2020 года - начала работы Михаила Дегтярева в крае - увеличился уже на 300 миллиардов рублей.

- В первую очередь растет горнорудная отрасль - золото, уголь, медь, а также транспорт, обработка грузов. Кроме того, увеличиваются показатели в строительной отрасли и машиностроении, сфере гособоронзаказа, - пояснил Михаил Дегтярев.

Эффективный рост промышленности, по словам главы региона, обеспечивается в том числе за счет сокращения безработицы, которая сегодня находится на историческом минимуме.

Валентина Матвиенко дала положительную оценку работе предприятий Хабаровского края, которые в условиях санкционного давления не встали по причине отсутствия возможности импорта, а, адаптируясь под новые реалии, продолжают работу, получая новые заказы.

В ходе встречи стороны затронули также успехи в социальной сфере, которых региону удалось добиться не без помощи Совета Федерации. Губернатор выразил благодарность за то, что орган оказал своевременную поддержку в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», выделив средства на строительство школы. Средства были использованы по назначению, в результате чего в селе Мичуринское Хабаровского района была построена и уже открыла свои двери школа на 250-300 мест.