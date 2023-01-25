Последний разговор: в Хабаровске сын нашел погибшего отца в собственной квартире

Спасателям помешала закрытая изнутри щеколда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За неполный январь 2023 года только в Хабаровске спасатели уже девять раз выезжали для оказания помощи малолетним детям, а также больным или пожилым людям, которые по тем или иным причинам остались за закрытой дверью жилого помещения без возможности выбраться самостоятельно. Во всем Хабаровском крае зафиксировано еще большее число выездов для помощи в открытии дверей.

Как оказалось, неисправность замков, несмотря на не самое серьезное отношение жителей к проблеме, является довольно распространенной причиной, которая временами, к сожалению, приводит к фатальным последствиям.

24 января спасатели МЧС России поспешили в квартиру по улице ДОС в Хабаровске, куда мужчина накануне привез своего отца из больницы. По словам обратившегося в службу спасения, в больнице здоровье отца привели в порядок, и его состояние было нормальным, однако на следующий день пожилой мужчина перестал выходить на связь, не отвечая на телефон и не открывая двери.

Понимая нестабильное состояние здоровья отца, сын, разумеется, имел при себе комплект ключей от двери, однако та была закрыта на щеколду изнутри. В присутствии сотрудников полиции спасатели смогли попасть в квартиру с помощью моторезака и слесарного инструмента, но обнаруженного на полу хозяина уже нельзя было спасти.

Среди девяти случаев нынешнего года в Хабаровске, когда спасатели сталкивались с закрытой дверью, семь раз удавалось успеть вовремя, благодаря чему, в том числе, были спасены два малыша. Но иногда даже считанные минуты, потраченные на вскрытие замков, могут стоить человеку жизни, поэтому специалисты МЧС рекомендуют более ответственно относиться к обеспечению собственной безопасности, а также родных и близких.

Необходимо подходить к выбору дверных замков, запоров и затворов со всей серьезностью, исключая изделия, которые могут захлопнуться сами по себе. Ничто не должно преграждать доступ в квартиру, где кому-то из родственников может потребоваться экстренная помощь.