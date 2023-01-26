Хитрый и дерзкий «кракен»: врач из Хабаровска рассказала об опасности нового штамма коронавируса

"Кракену" не выгодно убивать человека, он ищет пути распространения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю в Хабаровском крае отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусом. Врачи-инфекционисты связывают вспышку с выходом после новогодних каникул. На праздниках жители региона редко обращались за медицинской помощью, а с наступлением рабочих дней заболевшим потребовались больничные листы.

С недавних пор у коронавируса появился новый подвариант - так называемый «кракен». Это подвид предшествующего «омикрона», только с меньшей летальностью. Чем опасен этот вирус, в эфире РАДИО КП (88,3 FM) рассказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО, главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края.

- «Кракен» - подвариант «омикрона», но несколько изменившийся по отношению к материнскому штамму. Поэтому он, как и любой штамм «омикрона», более заразен, но, вроде бы, менее летален. Заразиться им можно, как и любым другим. Дело в том, что COVID-19, как и другие вирусы, эволюционирует, пытается обойти защиту, развивается и выживает, - говорит Анна Кузнецова.

Врач объяснила, что недооценивать вирусный микромир не стоит. Порой в нем происходят такие же захватывающие процессы и стратегии, как в современных видеоиграх. Это тот же живой организм, который живет в своей среде, ищет нового хозяина. При этом он может быть очень коварен. По мнению инфекционистов, меньшая летальность вируса как раз может быть связана с тем, что он не пытается именно убить человека, но ему нужна возможность распространяться, поэтому ему выгоднее попасть в человека и от него расходиться дальше.

Защищаться от коронавируса по-прежнему рекомендуют вакцинацией и профилактикой. Сейчас в Хабаровском крае масочный режим действует в медицинских учреждениях. При этом, помимо маски, следует соблюдать дистанцирование.

- Маски действительно защищают, но только если следовать инструкциям. Было множество исследований пользы масок, они активно публиковались. К примеру, если вы стоите в маске, а рядом стоит человек без нее, который чихает и кашляет, это один риск, если же вы и тот больной в масках, это уже другой риск развития заболевания, а если и вы, и больной в маске, при этом между вами еще и полутораметровая дистанция, то это уже третий и совершенно низкий риск заболевания, - говорит собеседница.

Особое внимание врачи призывают уделять вакцинации и ревакцинации. По данным статистики, люди с антителами гораздо легче переносят коронавирус. В случае с «кракеном» меньшая летальность могла быть и результатом того, что люди стали сильнее, приобрели иммунитет.

Анна Кузнецова также рассказала о том, что не стоит пренебрегать и реабилитацией после перенесенного заболевания. Лучше всего пройти диспансеризацию. Уже сейчас известно, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию и деторождение. Это касается по большей части молодых людей. Что же до тех, кто старше, то тут последствия могут проявиться в работе сердечно-сосудистой системы и в тромбообразовании.

- Симптомы у коронавируса такие же, как при ОРВИ, потому что COVID - это тоже респираторное вирусное заболевание. Но сейчас у нас подъем заболеваемости и ОРВИ, и гриппом, чего не было в предыдущие годы, поэтому важно дифференцировать их, а сделать это можно только лабораторным путем, следовательно, при недомогании необходимо обращаться к врачу.

Для гриппа и для коронавируса предназначено абсолютно разное лечение и препараты. То, чем лечатся от ковида, категорически не подходит для лечения гриппа, часто такой подход приводит к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях и к смерти.