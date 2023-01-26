Остаться в живых: жители Николаевского района получили сильнейшее обморожение, попав в снежный плен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Николаевске-на-Амуре аномальные холода, 23 января температура в городе опустилась до -50 градусов. Тем не менее, работу в такой мороз никто не отменял. Компания из двух женщин и двух мужчин отправилась на снегоходе через лиман - на работу. Другого пути, по словам администрации Николаевского района, у них не было.

- У нас тут нет ни поездов, ни автобусов, это единственный путь до базы. Раньше тоже добирались так, но сейчас из-за морозов это стало опасно. МЧС об этом предупреждали. Через 10 минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость, заблудились. Пробыли там 2 дня, до понедельника, - сообщили «КП» - Хабаровск» в администрации Николаевского района.

В понедельник, 23 января, трое работников в полуживом состоянии добрались до острова Чкалова, откуда их эвакуировали спасатели. Еще одна женщина замерзла насмерть, ее тело также вывезено с места происшествия. Сейчас двое пострадавших в реанимации, один в амбулатории на лечении.

Один из пострадавших от жуткого мороза. Фото: предоставлено КП.

В Николаевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организована процессуальная проверка. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием ситуации.

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