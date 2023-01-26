Александр Федчишин: В 21 веке люди должны иметь возможность вызвать такси, заказать продукты на дом или банально позвонить родным без сбоев связи. Фото: предоставлено КП.

Одна из задач депутатов – работа с обращениями граждан. И если житель обратился с проблемой, то депутат использует все возможные ресурсы для ее решения. Так, благодаря совместным усилиям заинтересованного населения и депутата Хабаровской городской Думы по избирательному округу №7 Александра Федчишина в СНТ в Железнодорожном районе, наконец, появились сотовая связь и интернет.

Александр Федчишин: В 21 веке люди должны иметь возможность вызвать такси, заказать продукты на дом или банально позвонить родным без сбоев связи. Фото: предоставлено КП.

Собственники домов СНТ «Дальэнергомаш-1» обратились за решением вопроса отсутствия сотовой связи и интернета, так как многие владельцы проживают на территории круглогодично, и подобные ограничения справедливо вызывали недовольство жителей, учитывая, что товарищество находится в черте города.

- Благодаря так называемой «дачной амнистии» многие собственники воспользовались правом постоянной регистрации на территории СНТ и в свое время построили капитальные дома, где они проживают на постоянной основе. При встречах с жителями, среди вопросов по организации инфраструктуры и дорогам, также была озвучена проблема нестабильной сотовой связи и отсутствия качественного стабильного интернет-соединения. То есть, в 21 веке люди, находясь в пределах города, не могли вызвать такси, заказать еду на дом или банально позвонить родным без сбоев связи, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Федчишин.

Тогда были направлены обращения в Правительство и различные организации, производившие расчет проектов по проведению сети интернет, но многие отказывались от участия в инициативе, так как с точки зрения коммерции не все видели для себя выгоду. Но позже одна из компаний «большой тройки» сотовых операторов выразила готовность к сотрудничеству, и в декабре на территории СНТ была установлена базовая станция, а уже с 1 января 2023 года владельцы частных домов и дачных участков получили доступ к качественной сотовой связи и интернету LTE.

Александр Федчишин: В 21 веке люди должны иметь возможность вызвать такси, заказать продукты на дом или банально позвонить родным без сбоев связи. Фото: предоставлено КП.

- Большую работу проделал и председатель СНТ «Дальэнергомаш-1» Павел Зятьковский, который совершил множество звонков, выездов, а также занимался проектами писем. В итоге, совместно с председателем, мы вышли на представителей компании, которые приехали, чтобы осмотреть территорию и также нашли для себя выгоду в сотрудничестве.

Кроме «Дальэнергомаш-1» на территории расположено еще порядка 20 СНТ, но установка станции именно на землях общего пользования СНТ «Дальэнергомаш-1» обусловлена наиболее выгодным, с точки зрения охвата соседних территорий, положением и тем, что границы товарищества уточнены, межевание проведено, а также имеется исчерпывающий комплект документов для заключения договора аренды земли. Установленная базовая станция сможет обеспечить потребности не только СНТ «Дальэнергомаш-1», но и множество других товариществ.

Изначально в приоритете у жителей было лишь получение качественного интернет-соединения, тогда как доступ к сотовой связи был вторичным вопросом. Однако, благодаря проведенной работе, удалось убить сразу двух зайцев. Несмотря на то, что решение вопроса заняло несколько месяцев, результат, устраивающий, как жителей СНТ, так и оператора, был достигнут.

- Формирование комфортных условий для жизни, в том числе устранение цифрового неравенства – одно из направлений народной программы «Единой России», поэтому было важно довести этот вопрос до конца. Аналогичных ситуаций много по всему краю, и хочется, чтобы подобное взаимодействие жителей с депутатом стало примером того, что все проблемы решаемы, и мотивировало к действиям.

Пока на участке появился только мобильный интернет, но многие выразили готовность устанавливать Wi-Fi роутеры, поэтому дальше в планах - проведение широкополосного соединения.

Что касается решения подобных ситуаций на других территориях, то, по словам Александра Федчишина, все зависит от активности жителей.

- Как депутат, я работаю по обращению граждан, и если поступит определенный запрос от жителей, то мы будем стараться делать все возможное в рамках своих полномочий. Нужно понимать, что бизнес не всегда готов идти на такие шаги только ради социальной нагрузки, если она в перспективе не сможет принести определенную прибыль. Поэтому одна из наших задач – обосновать, зачем это нужно предпринимателю, а жители, в свою очередь, должны проявить активность, использовать и своевременно оплачивать предлагаемые услуги, давая импульс к дальнейшему развитию качественных цифровых услуг.