Положение о конкурсе «Леди в погонах-2023»

1. Конкурс - соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта hab.kp.ru. Конкурс проводится на сайте «Комсомольской правды» http://www.hab.kp.ru/ в сроки, указанные во втором пункте настоящих правил (далее - конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 01.02.2023 года по 01.03.2023 года.

2.1. Результаты конкурса подводятся 6.03.2023 года. Победительницы фотоконкурса приглашаются 6 марта в 16:00 на торжественное подведение итогов и вручение наград.

3. В конкурсе могут принять участие граждане РФ, проживающие в Хабаровском крае.

3. Задание конкурса: участникам необходимо отправить на конкурс фотографию участницы в служебной форме, указать имя, фамилию, отчество, ведомство, звание, должность, город и номер телефона. К фотографии добавляется описание, в котором можно указать: служебные награды, профиль работы, самые яркие события из служебной практики, творческие увлечения: написание стихов, рисование, пение, спорт и так далее, а также о семье и детях.

4. Определение победителей. В сроки, указанные в пункте 2.1. правил, организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в третьем пункте настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов. Организатор уведомляет участников конкурса о присуждении им приза. По итогам конкурса выявляется один победитель и двое лауреатов второй и третьей степеней.

5. Призовой фонд конкурса (далее - приз): статья на сайте hab.kp.ru о победителе и лауреатах второй и третьей степеней, подарки от партнеров конкурса.

6. Вручение приза осуществляется организатором конкурса «КП» - Хабаровск» по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 27, офис 401, хабаровский филиал АО «ИД «Комсомольская правда».

6.2. Согласно настоящим правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого приза не производится.

6.3. В случае отказа победителя конкурса от получения приза, победитель конкурса теряет право требования приза от организатора конкурса.

6.4. С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

7. Иные положения.

7.1. Сотрудники организатора, а также члены их семей к участию в конкурсе не допускаются.

7.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами. Участник конкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.

7.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - исключительно с целью отправки им призов.

7.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

7.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.

7.6. Организатор обязуется:

7.6.1. Провести конкурс в порядке, определенном правилами.

7.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.

7.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Невостребованные в течение 1 (одного) календарного дня после периода вручения призов призы не хранятся, не выдаются и используются организатором по своему усмотрению.

7.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.