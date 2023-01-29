Засушили «Водник»: «СКА-Нефтяник» не дал забить «Воднику» впервые за два с половиной года

Победа над соседом по таблице обострила борьбу за первое место Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

О принципиальности противостояния хабаровского «СКА-Нефтяника» и архангельского «Водника» наглядно говорит таблица, где хабаровчане дышат своему сопернику, расположившись на третьей строчке. Гостевое поражение в Архангельске могло сильно ударить по амбициям хабаровской команды, которая, по-прежнему, нацелена на первое место.

Но для победы предстояло постараться, ведь хоккеисты из Архангельска подходили к матчу с серией из 18 игр без поражений в чемпионате. Да и три последние личные встречи также не закончились ничем хорошим для «СКА-Нефтяника». Поэтому на кону стояли репутация и перспектива дальнейшей борьбы за золотые медали регулярки.

Матчи обеих команд на протяжении всего чемпионата почти всегда радуют большим количеством мячей, и в этот раз болельщики также были вправе ожидать феерии, если бы не погодные условия, которые спутали все карты. Архангельск встретил хабаровчан метелью, в результате чего игра тактик и мастерства превратилась в игру упорства и характеров.

- Приходилось играть, в основном, верхом. Во втором тайме мы старались играть низом, но играть приходилось против ветра, и это не могло не сказаться. Особенно в конце матча, когда давление было уже на наши ворота. Хоккеем это сложно назвать, потому что на первый план выходят единобороства, игра верхом, и, конечно, стандартные удары, - посетовал уже после матча Михаил Пашкин, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Однако удача на этот раз оказалась именно на стороне хабаровских хоккеистов - угловой, разыгранный на 12 минуте матча, привел к голу Джусоева. Несмотря на мощный атакующий потенциал обеих коллективов, забитых мячей болельщики больше так и не увидели. Тем не менее, причиной тому – не только суровая погода, но и выдающаяся игра защитных линий, также продемонстрировавшая, почему команды находятся среди лидеров в таблице.

Хабаровск, помимо прерванной беспроигрышной серии архангелогородцев, огорчил хозяев еще в одном показателе - «СКА» стал первой с ноября 2020 года командой, которая сохранила свои ворота на замке в матче против «Водника».

- Мы уже больше двух недель находимся на выезде, и было видно, что у ребят накопилась усталость. Но мы понимали, что если хотим обыграть соперника, то нужно выложиться на все сто, ведь «Водник» - отличная команда, которая идет на первом месте, и это стало ее первым поражением. Очень рад, что ребятам удалось выстоять, - прокомментировал последний матч гостевой серии Михаил Пашкин.

Несмотря на победу, Хабаровску не удалось подняться с третьей строчки, поэтому впереди жаркая борьба. Следующий матч после двухнедельного выезда, наконец, пройдет на своей территории, где «СКА-Нефтяник» примет казанский «Ак Барс-Динамо».