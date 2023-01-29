Усы, лапы и хвост: конкурс красоты среди породистых кошек прошел в Хабаровске

Конкурсанты отобраны экспертами международного уровня Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Выставка кошек такого уровня проходит в Хабаровске во второй раз. Чтобы похвастать питомцами, владельцы животных приехали из Благовещенска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Всего привезли 35 зверьков, шикарных, ухоженных и породистых. Были и мейн-куны, и бенгалы, и британцы, а при желании могли участвовать даже обычные домашние кошки. Главное, чтобы они были стерилизованы и приведены в порядок. Цель мероприятия - определить самую лучшую кошку.

Кошек любят все, поэтому выставка собрала немало зрителей Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Конкурс посвящен выходу мультфильма «Изумительный Морис». Сперва между собой соревнуются все котята, все взрослые кошки, и все кастрированные. Исключения - 3 монопородки, это бенгалы, мейн-куны и британцы. Они соревнуются только среди своей породы. Затем за первое место борются лучшие из лучших, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Светлана Ботова, организатор выставки.

КОШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Отбирают кошек эксперты международного уровня. Они ощупывают тело животного, определяют мускулатуру, размер головы, окрас - все должно соответствовать норме. Кота осматривают перед публикой, затем выносят вердикт, насколько он соответствует стандартам. В зависимости от породы зверьки по-разному реагируют на такое внимание.

Персидские кошки - флегматичные. Сиамские, ориентальные, наоборот, очень подвижные, тонкие, звонкие, без человека они жить не могут. Поэтому один из таких котов даже приник к эксперту, когда его осматривали перед публикой. У бенгалов подмес дикой крови, они пытаются вырваться из человеческих рук.

ВНЕШНОСТЬ – НЕ ГЛАВНОЕ

В этот раз на выставке собрались только породистые животные. В отличие от людей, внешность никак не сказывается на их поведении. Короли крови такие же, как и домашние кошки: есть и спокойные, и игривые, и нервные, и ласковые. Видимо, поэтому профессионалы не всегда выбирают себе породистых хищников.

- У меня есть питомник мейн-кунов, а дома три крысоловки. Домашняя кошка - любимая, она всегда необычна, не похожа ни на одну другую породу. И она тоже может быть красивой, - говорит Светлана Ботова.

Номера хвостатых участников выставки Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

А вот по словам эксперта выставки, ему выбрать себе кошку гораздо сложнее. Мешает профессиональный взгляд на животное, высматривающий любой недостаток. Несмотря на это, специалист все равно очень любит кошачьих.

- Каждая кошка уникальна. У кого-то грация, кто-то кругленький как булочка, кто-то элегантный как статуэтка, кто-то спортсмен. К тому же я постоянно в разъездах, поэтому у меня у самого дома только кастрат, котят нет. И здесь я с удовольствием могу с ними поиграться, - рассказал Артем Савин, эксперт выставки.

На выставке также можно было приобрести породистых животных, которые не участвовали в конкурсе.