Выследил с Камчатки: мужчина помог задержать преступника в Хабаровске с помощью видеозвонка из другого города

Трансляция помогла понять, где скрывался грабитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крепость семейного брака определяется не только круглыми датами, прошедшими с момента свадьбы, но и готовностью спасти свою любимую от грабителя, даже находясь в другом городе с помощью только лишь зорких глаз.

Так, в полицию обратился житель Хабаровска, сообщивший, что на его супругу напали. Оказать отпор самостоятельно не представлялось возможным, так как за ограблением супруги мужчина наблюдал через камеру смартфона, который был выхвачен грабителем во время разговора мужа с женой.

Само нападение произошло на улице Бойко-Павлова. Далее вор бежал, куда глаза глядят, не подозревая, что мужчина на том конце смартфона, пусть и находится в командировке на Камчатке, тем не менее, следит за каждым его шагом. Таким образом, по мутным и не всегда понятным кадрам, заявителю все же удалось установить, что нападавший решил переждать во дворах, после чего видео связь уже была потеряна.

Полицейские поторопились на вызов, где потерпевшая пояснила, почему не может дать много деталей о похитителе – резкое нападение было совершено со спины. Однако, женщина смогла оценить потерю в 10 тысяч рублей. Позже, однако, выяснилось, что на нелегальном рынке 10 тысяч – слишком высокая цена, так как похититель смог продать смартфон только за две тысячи рублей.

Оперативниками, работавшими по делу, был задержан 31-летний житель Хабаровска, для которого данная кража – уже не первая, как и уголовные последствия после совершенного преступления. Кроме того, задержанный уже привлекался и за уклонение от отбывания ограничения свободы.

Очередное уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего хабаровчанина по статье «Грабеж», что может грозить лишением свободы на срок до четырех лет.