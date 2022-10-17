«Здравствуй, дорогой солдат»: дети пишут письма мобилизованным из Магаданской области

Письма детей трогают военнослужащих до слез. Фото: телеграм-канал Сергея Носова

Военнослужащие из Магаданской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получили письма со словами поддержки и рисунки, созданные детьми. Как пишет в своем телеграм-канале губернатор области Сергей Носов, многих солдат такой жест задел до глубины души и растрогал до слез.

- Военнослужащие признаются, что сообщения трогают до слез. В них простые, но самые теплые и важные слова, - пишет Сергей Носов.

«Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе ученица 2 класса, меня зовут Полина. Я очень надеюсь, что будешь ты сильным и сможешь за нас постоять. А мир будет солнечным и счастливым, спокойной – Родина мать», - гласит одно из писем, приложенных к красочному рисунку, на котором изображен светлый день и спокойно пасущаяся лошадь на берегу речки.

Слова поддержки - самое ценное для солдата. Фото: телеграм-канал Сергея Носова

Трогательные письма колымчанам передали волонтеры вместе с дополнительной экипировкой. Военнослужащим жест понравился, они попросили передать жителям области свою благодарность за такую заботу и внимание.

Письма солдатам пишут не только на Колыме, школьники из Хабаровска тоже тщательно и скрупулезно выводят каждую букву в своих письмах. Трогательные и подбадривающие послания они складывают в треугольники и отправляют своим героям – именно таковыми они считают солдат, отправившихся на Украину.

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