Кот стал почетным студентом местного университета Фото: Дарья Гудим

Кот-студент ДальГАУ бесследно исчез в Благовещенске. Сажик – местная знаменитость, его знает каждый учащийся вуза, а в июне 2022 года о нем услышала вся страна.

Усатый красавец - любимец студентов и преподавателей Фото: Александр Ильин

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУСЬ

Прославился питомец благодаря сотрудникам Дальневосточного государственного аграрного университета. Дело в том, что кот постоянно появлялся на территории кампуса и даже проникал в аудитории. Он так полюбил приходить сюда, что его начали узнавать, а затем подкармливать. Сажик даже подружился с местными охранниками: патрулировал с ними территорию, а мужчины в свою очередь защищали кота от уличных задир.

Когда в главном корпусе оформляли стенд с фотографиями почетных студентов, оставалось одно свободное место. Тогда руководство решило пошутить: повесить туда снимок всеми любимого кота. Подпись под его фотографией гласит: «За высокие достижения в области кусь и большую харизму». Чувство юмора оценили, а затем и прославили местную знаменитость, распространив фото доски почета в интернете.

Теперь его изображение красуется на доске почета Фото: Дарья Гудим

НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ДОМА

Несмотря на любовь к прогулкам, у Сажика есть дом и любящая семья. Дарья Гудим, хозяйка питомца, объяснила, почему кот постоянно гуляет по вузу вместо квартиры.

- Мы пытались удержать его дома. Это бесполезно. Он всегда настойчиво требует выпустить его, кричит, даже, можно сказать, ругается на нас, пока мы не открываем дверь. Мой муж Максим очень переживал из-за этой привычки, и даже ходил его встречать, если он долго не появляется. Но Сажик всегда возвращался домой, даже если уходил на день-два, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Гудим.

Сажик с дочерью Дарьи и Максима Фото: Дарья Гудим

В конце концов семья смирилась с потребностями любимца. Максим даже построил Сажику собственный выход во двор через окно. Так он мог не переживать, что коту придется искать небезопасные пути пробраться наружу. Надо сказать, что ходил питомец только к университету. Семья живет прямо через дорогу, но шутит, что так у питомца проявляется тяга к знаниям.

Такую зону отдыха с выходом на улицу смастерил любимцу Максим Фото: Дарья Гудим

БЕССЛЕДНО ПРОПАЛ

Хозяева очень любят кота, но не могут не переживать за него, пока он вне дома. По этой причине они сделали Сажику специальный медальон, на котором написаны его кличка и номер телефона Дарьи. Именно с этого украшения все и началось.

Маленький Сажик Фото: Дарья Гудим

- В среду он пришел домой без ошейника. Его точно кто-то снял специально, ведь украшение было крепким, выполненным на заказ. Сам он никак бы не смог расстегнуть замок. Мы решили повременить с прогулками, пока не сделают новый ошейник с медальоном. Мы только успели его заказать.

Сажик поел и переночевал дома, но в четверг смог убежать на улицу. Кота случайно выпустили дети, пока взрослые были на работе. В этот день вечером его видели в последний раз у ДальГАУ.

С ним все любят обниматься и делать совместные фото Фото: Карина Борисенко

НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ

Прошло уже четыре дня, как Сажика и след простыл. Таких долгих прогулок у него никогда не было. Хозяева забили тревогу, весь город пустился на поиски, но пока безрезультатно.

- Нам очень помогают, весь день звонят телефоны: «Там видели, здесь видели». Мы выезжаем на место, но Сажика нигде нет. Я предполагаю, что его могли принять за бродячего и подобрать. Надеюсь, что он в хороших руках, и люди сделали это без злого умысла. Зная Сажика, долго пробыть в четырех стенах он не сможет. Надеюсь, тогда его выпустят наружу. Он точно сможет найти дорогу домой, я в это верю.

Он не опасен. Сажик полностью здоров и очень любит людей Фото: Дарья Гудим

Поиски не прекращаются. Семья не сможет спать спокойно, пока любимец не вернется к ним. Дарья рассказала об особых приметах, по которым можно узнать Сажика.

- Он отзывается на свое имя. На правом глазу на роговице есть шрамик: коричневая полосочка. Также у него есть небольшой шрам подмышкой. Если отодвинуть шерсть, будет видно. На шерсти у него белые подпалы в подмышках и паху.

Если вы знаете что-то о местонахождении Сажика, просим сообщить в редакцию «КП» - Хабаровск» по номеру +7 962-223-38-83 или на почту red.habkp@phkp.ru. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за судьбой почетного кота-студента из Благовещенска.

Черный кот всегда приносил только счастье Фото: Дарья Гудим

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